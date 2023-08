Oroscopo Branko lunedì 7 agosto 2023: Gemelli nervoso

Ariete Venere vicina al Sole propizia amore e divertimenti, nel fine settimana la vostra Luna di agosto vi promette conquiste e successi, sarete al centro dell’attenzione tutto il weekend.

Toro Luna in Pesci vi pone un dilemma amletico: ragione o sentimento? In realtà non dovrebbe esserci contraddizione, l’amore è un enigma che è bene non svelare.

Gemelli La Luna è nervosa, con Marte e Mercurio vi fa diventare pungenti, meglio tacere, qualcuno potrebbe offendersi molto. Nel weekend la situazione migliora, nuove conoscenze, nuovi stimoli scacciano la noia e vi ricordano che amare ed essere amati è possibile,

Cancro Non avete stelle cattive, a parte Plutone, ma nel fine settimana la Luna vi provoca; se siete lontani dal posto di lavoro per le ferie, vi avvisa di strane manovre da parte dei vostri rivali.

Leone Fine settimana rosso passione con la Luna in Ariete, travolgente e innamorata di voi come un teenager alle prime armi. In questo momento sono favorite le coppie stabili, i nuovi incontri sono divertenti e piacevoli.

Vergine La settimana inizia con una Luna fastidiosa, poi tutto fila liscio, weekend magnifico per nuovi incontri e avventure, se siete soli non si esclude un colpo di fulmine.

Bilancia Il vostro asso nella manica è la cara Venere, bella e orgogliosa come una regina, che sovrintende ai vostri incontri amorosi e non solo.

Scorpione Venere contraria è un invito a nozze, una sfida che vi risveglia dal torpore estivo, se non c’è qualche ostacolo le conquiste per voi non hanno sapore.

Sagittario La Luna disturba la famiglia, ma anche voi siete un po’ strani, dormite male, la stanchezza vi rende nervosi, fate attenzione al volante, la distrazione può giocare qualche scherzo.

Capricorno La Luna vi accoglie piena di sentimento, ma il weekend richiede calma e gesso, le solite dinamiche familiari richiedono impegno e pazienza.

Acquario Il vostro agosto è una partita a scacchi giocata nel cielo stellato, mantenete il vostro elegante distacco da tutto, questo Sole polemico, questa Venere orgogliosa possono pure portarvi qualche bella sorpresa.