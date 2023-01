Oroscopo Branko Martedì 24 Gennaio 2023: Toro trionfante

Ariete Luna in Pesci, molto positiva nelle iniziative, nei primi incontri di lavoro e nel campo degli affari. Mercurio è in un punto critico del vostro cielo. La situazione non è affatto male. Non avete altro bisogno se non amore, ma questo lo avete, almeno sulla carta.

Toro Grazie alla luna che passa in Pesci: è il primo segnale di questo 2023 di qualcosa di positivo che sta crescendo. Situazioni interessanti quest’anno: nuove collaborazioni, migliorie dei rapporti coi superiori, nuovi amori: anche se avete qualche concorrente che vi ostacola nelle vostre occasioni.

Gemelli Avete bisogno degli altri. Siete bravi in matematica, siete furbi e con le vostre parole ma vi serve il sostegno degli altri. Vi tocca sopportare i loro umori e sentimenti. L’amore oggi è arrabbiato con voi, ma è molto sexy, evitate qualsiasi conflitto.

Cancro Oggi è il giorno della fortuna e non siamo in quello vero in fine settimana con la Luna in Toro e la Vergine in Pesci. Siate più sintetici quando parlate. Ci saranno conquiste d’amore; per gli sposati, sarete più passionali.

Leone Dopo tre anni di Saturno contro vi sono molto vicino. Leone hai davanti a te un anno diverso, decisamente migliore.

Vergine Solo una piccola infiammazioni, consultate un medico. Venere venerdì sarà molto influente sulle donne mentre Marte per gli uomini. Visto che c’è questo cambio d’umore o un disturbo di questa giornata, lasciate stare quelle cose che richiedono una reazione immediata.

Bilancia Occupatevi di qualche situazione professionale che non vi è chiara, soprattutto nelle collaborazioni. Oggi o cambiano loro o cambiate voi: parlate dei miglioramenti e dei cambiamenti che volete fare in casa. Dovete solo chiedere e impostare.

Scorpione Non buttatevi giù. Avete avuto giorni insoddisfacenti ma i giorni dell’Acquario non saranno tutti così. Avete una Luna nel Pesci che risveglia nell’amore e nella ricerca dell’amore, riuscita anche nel campo pratico. Oggi avete in soccorso la dea fortuna, programmate un breve viaggio, vi aiuta!

Sagittario Disturbo nei rapporti privati, stabile la situazione pratica. Il coniuge chiede più attenzione. Che cosa succede in questo matrimonio? C’è una distrazione, un’agitazione, una dispersione: siate calmi. Se arrivano critiche dal lavoro, pazienza, può essere costruttiva.

Capricorno Nonostante i tormenti che gli altri hanno portato nella vostra vita, il vostro cuore crede nell’amore e non avete mai smesso di credere in voi stessi. Questo Saturno continuerà a volervi bene nei prossimi 3 anni. Se c’è qualcosa che non vi piace, consolatevi da soli: nel weekend avrete una Luna segnale di un amore al massimo.

Acquario Dedicatevi alla vostra attività, allargatevi negli allargamenti sociali per dimenticarsi delle questioni private. Giove in Ariete è il vostro faro del successo. Non avete pianeti oggi che possono rovinarvi questi transiti così belli. I soldi ci sono, arrivano!