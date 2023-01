Vomero, apre una sexy-pasticceria e scoppia la polemica

È nata una nuova polemica in seguito all’apertura di una sexy-pasticceria a Napoli, nella zona del Vomero.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ha segnalato la nuova apertura dell’attività. “Il nuovo negozio – sottolinea il presidente – appartiene alla catena delle pasticcerie Mr. Dick, già presente in altre città italiane, ha aperto una nuova sede in via Cilea, una delle principali e storiche strade del quartiere collinare.”



Il presidente Capodanno evidenzia la peculiarità dei prodotti proposti, ovvero la produzione di dolci che richiamano le forme degli organi genitali maschili e femminili. Il presidente del Comitato racconta anche di aver ricevuto da parte dei residenti, tra cui una madre insegnate residente al Vomero, messaggi di sollecitazione. Alcuni cittadini richiedono una petizione al riguardo. Capodanno, spinto anche dalle iniziative popolari, è deciso a richiedere provvedimenti alle amministrazioni locali. Lo scopo, secondo il presidente, sarebbe quello di “evitare il proliferare delle attività adibite alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, specialmente in alcune zone della città”.