Oroscopo Branko Martedì 4 Aprile 2023: Ariete fortunato

Ariete Cari amici dell’Ariete, nel corso delle prossime ore riuscirete a mantenere la stabilità sul fronte finanziario e professionale. Potete fare cose importanti perché tutto procederà per il meglio.

Toro Cari amici del Toro, dovrete mantenere la calma ed essere pazienti: sicuramente la rabbia non può essere esclusa ma è importante mantenere la calma. Sapete vincere le ostilità della vita moderna e crearvi la vostra oasi di felicità.

Gemelli Cari Gemelli, dovete subire dei ritardi che non avete provocato voi ma dovete pagarne le conseguenze. Nervosismo in famiglia e nell’ambiente professionale. Luna in Vergine critica e spietata ma la stessa Luna domani sarà spettacolare: Luna piena d’amore.

Cancro Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete stare più attenti quando si tratta di spendere soldi. Inoltre, dovete prendere qualche impegno più leggero per recuperare le energie.

Leone Amici del Leone, la giornata sembra essere un po’ dura e tagliente ma non polemizzate perché tanto siete fortunati in amore.

Vergine Cari amici della Vergine, la Luna è in fase crescente in aspetto con i due amanti dello zodiaco per la prima volta: possibilità di incontri. Questo martedì è proprio vostro.

Bilancia Amici della Bilancia, la totale concentrazione sul lavoro aiuterà a non lasciare nulla in sospeso sul fronte professionale. Siete prigionieri di una grande passione, voi non cercate di uscire da queste sbarre ma farete di tutto per rimanere prigionieri di una grande passione.

Scorpione Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovreste godere di buona salute riuscendo a tenere sotto controllo le cattive abitudini. Coltivate il desiderio di rinascita in vista delle Santa Pasqua.

Sagittario Cari amici del Sagittario, Luna malinconia per voi: risveglia i ricordi ma l’importante è non stancarsi troppo. Controllate anche l’alimentazione. Coltivate sempre sogni di gloria.

Capricorno Cari amici del Capricorno, questa è la Luna giusta per voi ma dovete affrontare le cose urgenti in casa e sul lavoro: c’è qualcosa che non quadra. Marte è pessimo per il vostro segno.

Acquario Cari amici dell’Acquario, i risultati arrivano non sono stati annullati ma solo rinviati. Stringete i denti, mai dire mai, anche in amore.