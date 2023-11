Oroscopo Branko mercoledì 1 novembre 2023: Toro affascinante

Ariete Siete reduci da spese non preventivate, cercate di farvi due conti e capire come rimettere in sesto le finanze perché siete un po’ al verde!

Toro Anche voi siete molto affascinanti ultimamente ed è difficile resistervi. Intanto però siate cauti sul lavoro e non fate scelte azzardate.

Gemelli State pensando un po’ troppo al passato, qualcuno si è addirittura pentito di una scelta d’amore fatta. Resta questo un periodo di riflessione in cui però sono favoriti i colloqui di lavoro.

Cancro Con questo cielo non si esclude un colpo di fulmine! L’amore può tornare protagonista nella vostra vita quindi non chiudetegli in porta e assecondate il destino.

Leone La vostra carriera, e in generale la vita lavorativa, rischia di venir ostacolata da una Luna in posizione particolare. Vi state avvicinando però ad un weekend in cui rilassarvi.

Vergine È il momento di inviare curriculum, partecipare a concorsi, mettersi in gioco e provare nuove esperienze per sbloccare una situazione lavorativa che vi affligge e non vi piace più.

Bilancia Se dovete sistemare qualcosa dal punto di vista ereditario, occupatevene il prima possibile senza rimandare. Buon momento per gli investimenti, non abbiate paura di rischiare!

Scorpione La vostra saggezza vi aiuterà a navigare in acqua turbolente, soprattutto sul lavoro, ma state attenti alle finanze e a non spendere troppi soldi. In amore fidatevi dell’istinto!

Sagittario State riflettendo sugli errori commessi di recente, su cosa avete sbagliato e come evitare di ripetere quegli sbagli. Favorite le iniziative lavorative.

Capricorno Un colpo di fulmine potrebbe cambiarvi completamente la vita, date il giusto spazio all’amore e alle belle emozioni. Ottime opportunità anche in ambito professionale.

Acquario Se vi impegnerete ancora e lavorerete sodo raggiungerete ottimi risultati, sia sul lavoro sia nella vita in generale. Mettete da parte l’orgoglio.