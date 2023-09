Oroscopo Branko mercoledì 20 settembre 2023: Scorpione fortunato

Ariete La creatività va a gonfie vele così come i rapporti con gli altri, è un buon periodo per le intuizioni e le relazioni sociali. Se manterrete anche l’equilibrio interiore che avete instaurato andrete incontro a una seconda parte di settimana meravigliosa!

Toro Per voi le cose non vanno benissimo, sta venendo meno quella tenacia che di solito vi tiene vivi e vi fa rialzare quando non riuscite in qualcosa. Anche l’amore balbetta un po’.

Gemelli State navigando tra alti e bassi e vi sembra che le cose stiano andando a rilento, non preoccupatevi però per il lavoro e la carriera perché a tutto c’è una soluzione e nulla si rovinerà.

Cancro Lavori in corso sul lavoro e in amore, è un periodo di valutazioni e di esperimenti per capire dove si vuole indirizzare la propria vita.

Leone Per voi si prospetta una giornata positiva o almeno serena. Avete deciso che non volete più farvi condizionare dai pianeti in opposizione e proseguire per la vostra strada puntando sulle vostre forze. Coraggio!

Vergine In queste ore di settembre c’è il forte rischio di perdere tempo e affaticarsi a causa di dettagli non importanti che vi deconcentreranno, facendovi tralasciare le questioni principali.

Bilancia Qualcuno rischia di rimanere “vittima” di una grande ingiustizia, sul lavoro o legata a qualche questione finanziaria-legale. Un tradimento si nasconde dietro queste “avvisaglie”, state attenti e guardatevi le spalle.

Scorpione In arrivo successi o un po’ di fortuna legati al lavoro o ai soldi. Le cose iniziano a mettersi bene ma non abbassate mai la guardia.

Sagittario Non state vivendo un periodo felice sul lavoro. In amore le cose vanno meglio ma occhio alle incomprensioni, state attenti alle parole e ai modi in cui vi esprimete.

Capricorno State vivendo un periodo di alti e bassi che vi scuote non poco. Potrebbe servire una piccola introspezione per scoprire cosa vi turba così tanto.

Acquario Nelle prossime ore di questo settembre potreste fare nuove amicizie e allargare il giro delle conoscenze, dipenderà tutto dalla vostra indole. Questo entusiasmo vi porterà inevitabilmente ad uscire di più e spendere soldi, tenete a bada le finanze.