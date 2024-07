Oroscopo Branko, giovedì 25 luglio 2024: Acquario creativo

Cari Ariete, vi sentite carichi, una bella energia vi pervaderà durante la giornata di oggi. Cercate di pianificare per bene i progetti futuri.

Cari amici del Toro, siete freschi e riposati, il weekend ha portato quella necessaria ventata di tranquillità e in questo martedì sentirete di poter scalare le montagne.

Cari Gemelli, bello questo cielo se ci sono in corso delle trattative, favoriti i contatti con altre città. Le novità, da qui ai prossimi mesi, non mancheranno di certo.

Cari Cancro, l’umore è altalenante… Un segno mobile come il vostro necessita di costanti rassicurazioni che gli altri non sempre sono disponibili a concedere. Portate pazienza.

Cari amici del Leone, siete determinati e questo vi permetterà di emergere nel lavoro mettendovi in una positiva luce con capi e referenti.

Cari Vergine, nelle prossime ore potreste essere inclini a qualche polemica di troppo, cercate di non esagerare e soprattutto non ingigantire problemi facilmente risolvibili.

Cari Bilancia, bello questo cielo per i single. Se di recente avete conosciuto una persona carina portate avanti il rapporto e non ve ne pentirete. Coraggio!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, saprete essere una fedele spalla per una persona a voi cara che ve ne sarà grata! In fondo è anche a questo che servono gli amici, non credete?