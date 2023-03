Oroscopo Branko Mercoledì 8 Marzo 2023: Cancro determinato

Potreste avere stabilità e sicurezza nella vostra situazione finanziaria. Potreste prendere in considerazione l’acquisto o la vendita di una proprietà.

I lavoratori anziani potranno arrivare a dirigere un progetto o un incarico prestigioso. Le indicazioni di viaggio sono ottime e potreste avere l’opportunità di partire per una nuova avventura.

Gestite le vostre finanze con saggezza per sostenere spese impreviste. Evitate le discussioni e cercate di trovare un compromesso con i vostri cari.

Sotto il profilo dello studio e quello lavorativo non avete problemi, quindi concentratevi sulla vostre performance.

Sagittario

La proprietà può essere una fonte di stress. Il viaggio è luminoso, quindi fate le valigie e preparatevi per l’avventura. Prendetevi del tempo per entrare in contatto con il vostro partner.