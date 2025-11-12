Oroscopo Branko oggi, 11 novembre 2025: Capricorno, rigore e determinazione

Ariete Grande energia e vitalità: il transito lunare all’ultimo quarto libera la mente da esitazioni e vi spinge all’azione. In amore potete essere decisi e anche ambiziosi. Sul lavoro, chiarezza e determinazione vi aiutano nella scalata.

Toro È il momento di fermarsi e riflettere: la Luna suggerisce una pausa interiore. Serve costruire basi solide, soprattutto economiche, prima di lanciarsi in nuovi affetti. In amore e lavoro meglio affidarsi alla pazienza.

Gemelli Comunicazione al centro: Mercurio e Marte segnalano che non tutto va dato per scontato, anche nelle relazioni e nei matrimoni. Se amate ancora, dimostratelo; altrimenti, potreste aver bisogno di un cambiamento.

Cancro Sensibilità in risalto: la Luna nel settore pratico vi invita a controllare investimenti, immobili e questioni materiali. In amore armonia grazie al Sole e Venere; freschezza nei nuovi incontri.

Leone È la vostra ora: la Luna nel segno, Marte e Mercurio in contatto favoriscono intraprendenza e successo. In amore, osare dà frutti; nel lavoro, creatività e forza vi mettono in evidenza.

Vergine Le questioni familiari o legate ai parenti possono risultare faticose, con Marte e Mercurio “irritanti”. Ma avete anche il diritto di pensare a voi stessi. In amore siete comunque in vantaggio.

Bilancia Ottima giornata per amicizie e collaborazioni: il mondo sociale e creativo vi sorride. In amore piccoli gesti fanno la differenza; nel lavoro, le arti e l’ispirazione possono portare sorprese positive.

Scorpione Forte motivazione e desiderio di emergere: la vostra ambizione cresce. In amore, non trattenetevi troppo; nel lavoro, preparatevi a decisioni importanti e a raccogliere attenzioni.

Sagittario Giornata animata da stimoli e nuove possibilità: viaggi, libertà, cambiamenti in vista. In amore leggerezza e desiderio di novità. Nel lavoro, idee fresche e approccio diverso portano vantaggi.

Capricorno Serve organizzazione e chiarezza: la Luna all’ultimo quarto richiama decisioni legate al patrimonio o attività comuni. In amore comunicazione aperta è importante; sul lavoro fatevi trovare pronti.

Acquario Creatività e innovazione vi caratterizzano oggi: nuove iniziative sorgono quasi spontanee. In amore equilibrio tra libertà e attenzione all’altro diventa importante. Nel lavoro nuove proposte possibili.