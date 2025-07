Oroscopo Branko oggi, 23 luglio 2025: Toro, le sorprese positive non mancano

Ariete Nuvole di luglio hinting qualche tensione in famiglia a causa della Luna in Cancro. Il vostro animo generoso emerge, ma attenzione alla salute e alla digestione: per la sera, attendetevi voglia di esperienze intense.

Toro Ottimo momento per concludere affari o investimenti, grazie a Giove in congiunzione. Sul fronte lavorativo potete ben operare: potreste ricevere aiuto da una donna importante. Le sorprese positive non mancano.

Gemelli Fase propizia per contratti e nuove collaborazioni, in vista della Luna nuova in Leone (25 luglio). Il fisico però risente dello stress e di Marte negativo: non siete “rocce”, ma in amore se la cavate bene.

Cancro Grande slancio in professione e affari: Luna congiunta a Giove porta fortuna, compresa passionalità in amore. Desiderio interiore di protezione e proteggere. È un bel mix di carica emotiva e soprendente energia.

Leone Momento eccezionale: Luna nuova in arrivo e protezione del Sole. Ottimo per ripartire in lavoro, affetti e progetti. Il libro I Leoni di Sicilia rende bene l’idea: potete trasformare i piombi in oro. Un viaggio in Sicilia è consigliato!

Vergine Collaborazioni in vista per professionisti e giovani laureati. Luna in Cancro + Giove alleggeriscono l’amore: il vostro schema organizzativo conquista. Mercurio vi guida in viaggi e progetti lontani.

Bilancia Saturno in opposizione costruisce fondamenta solide. Luna in Cancro provoca malinconia, ma la Luna nuova di domani porterà rinnovamento nei pensieri e nell’amore. Le gambe, però, possono sentirsi fragili.

Scorpione Felicità improvvisa in ambiente familiare e nel settore immobiliare grazie alla Luna in Cancro + Giove. È tempo di respiro, ma attenzione a non passare dall’intraprendenza all’impulsività con i vostri cari.

Sagittario Ottimo il terreno per programmare: oggi e domani prima della Luna nuova, l’immaginazione è al top. Marte e Venere vi regalano ispirazione e forte passionalità in amore.

Capricorno Progetti nati adesso, sotto il Sole in Leone, hanno ottime prospettive. Professione e sentimenti sono favoriti. Attenzione alla Luna agitata: isolarsi può evitare gaffe. Leggi fragile, in salute, gambe e digestione.

Acquario Dentro di voi un vulcano di idee: miglioramenti in vista ma meglio aspettare la Luna nuova. Estate movimentata come piace a voi, tuttavia la salute richiede cautela.