Oroscopo Branko oggi, 6 giugno 2025: Cancro, disagi in famiglia

Giornata ambigua: la Luna in opposizione può causare disguidi e malesseri fisici. Meglio evitare sforzi eccessivi e mantenere la calma.

Tensioni e discussioni in famiglia potrebbero emergere. È consigliabile affrontare le situazioni con diplomazia e pazienza.

Mercurio nel segno favorisce la comunicazione. Approfittate per pianificare nuove strategie lavorative e rafforzare i legami affettivi.

Possibili disagi nelle relazioni con familiari o amici. Ricordate che molte persone hanno bisogno di voi; non isolatevi.

Energia e determinazione vi accompagnano grazie all’influsso di Marte. È il momento di eliminare ciò che non serve più, sia in ambito lavorativo che affettivo.

Vergine

Giornata favorevole per concludere trattative e avviare nuovi progetti. In amore, Venere nel segno e Marte in Leone promettono emozioni nuove.