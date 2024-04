Oroscopo Branko sabato 13 Aprile 2024: Vergine pensieroso

Ariete Giornata nella quale iniziare a riflettere sulla vostra forma fisica, che è assai imperfetta. Marte in Pesci vi renderà affaticati e stanchi, non strapazzatevi.

Toro Il transito di Marte vi rende energici e pieni di voglia di fare. Un entusiasmo e un carisma che saranno travolgenti e influenzeranno chi vi circonda.

Gemelli Marte in Pesci potrebbe provocare tensioni e difficoltà in famiglia e in amore. Le discussioni possono essere dietro l’angolo, specie con il partner, e soprattutto per motivi futili.

Cancro Buone notizie per il vostro segno. Marte raggiunge Mercurio e Venere nel segno dei Pesci e porta con sé tanta fortuna e spensieratezza. Inoltre a breve il Sole sarà in Toro e tutte le stelle saranno a vostra favore. Insomma, un quadro astrale davvero invidiabile.

Leone Questo transito di Marte vi renderà affaticati e spossati, come se aveste tutto il peso del mondo sulle vostre spalle. Siate attenti e curate la vostra forma fisica, che ultimamente è stata traballante. Evitate gli sgarri.

Vergine Marte in posizione negativa vi rende pensierosi e furibondi. In arrivo possibili contrasti e tensioni sia sul lavoro che in amore. Mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Bilancia Giornata favorevole per il vostro segno. Marte in Pesci vi renderà felici del vostro mondo e di ciò che fate, e soprattutto che avete conquistato con orgoglio e passione. Non dovete ringraziare nessuno per ciò che siete se non voi stessi e i sacrifici fatti, ed è la cosa più bella.

Scorpione Un quadro astrale davvero proficuo per il lavoro: potete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Mettete da parte l’orgoglio, e se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi.

Sagittario Marte non sarà favorevole per il vostro segno, per cui cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Pian piano tutto si aggiusta e migliora.

Capricorno Marte in Pesci vi renderà emotivi e poco razionali. Come se qualcosa vi spingesse a non stare con i piedi per terra. Eppure di norma voi siete uno dei segni più logici e inquadrati.

Acquario Con Marte in Pesci l’amore sarà di nuovo presente nella vostra vita. Cercate di essere più attenti alle cose materiali e non lanciatevi in avventure di poco conto.