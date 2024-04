Anticipazioni Amici Serale: la puntata del 13 Aprile

di Redazione ZON

Oggi, sabato 13 Aprile 2024, alle ore 21:20 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 2023. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli e le anticipazioni.

Serale di Amici, la composizione delle squadre

Zerbi-Celentano

Dustin

Holden

Marisol

Petit

Cuccarini-Lo

Kumo (eliminato)

Lucia Ferrari (eliminato)

Mida

Nicholas Borgogni (eliminato)

Sarah Toscano

Sofia Cagnetti

Pettineli-Todaro

Ayle (eliminato)

Gaia De Martino

Giovanni Tesse (eliminato)

Lil Jolie

Martina Giovanni

Giuria

Michele Bravi Giuseppe Giofrè Cristiano Malgioglio

Queste sono le anticipazioni del Serale diramate da SuperGuidaTv:

Prima sfida

Mida canta Tití Me Preguntó di Bad Bunny vs Petit: Vince Petit che canta Chicago. Guanto di sfida su improvvisazione: Sophia vs Marisol: vince Sofia. Guanto di sfida con protagonista Francesca Tocca: Mida vs Holden: vince Mida. Entrambi cantano una canzone di Irama che si intitola Mediterranea. Si apre una lite tra Zerbi e la Cuccarini. Al ballottaggio vanno: Petit, Holden e Marisol. L’eliminato provvisorio diviene Petit.

Seconda sfida

Sarah vs Dustin: vince Dustin che balla con Sebastian. Sofia vs Holden: vince Sofia. Sarah in duetto con Mida con Stardust vs Marisol: vince Marisol. Sarah canta Voilà. Sofia balla sulle note di Gimme Gimme.

Terza sfida

Martina vs Dustin: vince Dustin che balla con Elena D’Amario. Giorgia vs Marisol: vince Marisol In eliminazione vanno Martina e Lil Jolie. Martina si salva e al ballottaggio finisce Lil.

A finire al ballottaggio saranno Sarah e Lil Jolie. Una tra le due dovrà abbandonare la scuola ma il nome dell’allieva eliminata sarà comunicato solo nel corso della puntata di sabato 13 aprile.