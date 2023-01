Oroscopo Branko Sabato 14 Gennaio 2023: Acquario incompreso

Ariete Bello questo cielo per i sentimenti, approfittatene per organizzare qualcosa di divertente con il partner!

Toro Incontri fortunati per i single! Per quanto riguarda il lavoro, state sperimentando delle nuove strade, in arrivo novità.

Gemelli Le coppie di lunga data durante le prossime ore potrebbero incappare in qualche battibecco di troppo.

Cancro Intrigante questo cielo per l’amore, se avete da poco conosciuto una persona carina non fatevela scappare! Attenti alle spese.

Leone In amore ci vuole un po’ di pazienza, siete piuttosto nervosi e potreste prendervela per nulla! Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Vergine Con queste stelle anche i più timorosi troveranno il coraggio di lasciarsi andare, belle emozioni in vista! Per quanto riguarda il lavoro, definite bene i termini di un accordo.

Bilancia In amore è tempo di rivedere i contorni di una storia ed in alcuni casi potreste essere proprio voi a dire basta. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire, avete bisogno di staccare la spina

Scorpione Stelle interessanti per coloro che da qui ai prossimi mesi desiderano mettere in cantiere un progetto importante. Favorite le coppie di lunga data.

Sagittario Cielo intrigante per l’amore: se avete nel cuore una persona cosa aspetti a farvi avanti? Per quanto riguarda il lavoro, una vostra richiesta troverà accoglimento.

Capricorno Bello questo cielo per i single dunque non chiudetevi in casa, frizzanti emozioni in arrivo! Per quanto riguarda il lavoro, avete delle buone intuizioni, fatele valere!

Acquario In amore quest’oggi potrebbero esserci delle incomprensioni di troppo, attenzione alle parole! Per quanto riguarda il lavoro, se c’è qualcosa che non va, questa giornata permette di fare chiarezza.