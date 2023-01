Covid, l’OMS consiglia sempre mascherine al chiuso

Nuove disposizioni in vista. L’OMS non è rimasta a guardare, e ha aggiornato i consigli per quanto riguarda le disposizioni e l’uso delle mascherine per il Covid. Per l’Organizzazione Mondiale le mascherine devono continuare a essere indossate nei luoghi affollati e le raccomandazioni sul loro utilizzo devono valere in qualsiasi condizione. Anche il Centro Europeo per prevenzione e controllo delle malattie ha suggerito le stesse contromisure.

“Le mascherine continuano a essere uno strumento chiave contro Covid-19. Indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale, data l’attuale diffusione di Covid-19 a livello globale, il loro uso deve valere sempre. In precedenza le nostre raccomandazioni, invece, erano basate sul quadro epidemiologico.” ha spiegato l’OMS tramite un comunicato costruito ad hoc.

Il comunicato prosegue poi così: “Le mascherine sono consigliate a seguito di una recente esposizione a Covid e quando una persona ha l’infezione o sospetta di averla. Sono raccomandate quando una persona è ad alto rischio di Covid grave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato. I fattori da considerare includono le tendenze epidemiologiche locali o l’aumento dei livelli di ospedalizzazione, i livelli di copertura vaccinale e di immunità nella comunità e il contesto in cui si trovano le persone.“

Lo stesso Centro Europeo, poi, ha consigliato di optare per il lavoro telematico e per le mascherine da usare soprattutto contro la sottovariante XBB 1.5, denominata “Kraken” dagli esperti. Un rischio che continua ad essere persistente.