Piqué-Shakira: la risposta del calciatore non tarda ad arrivare

Dopo il nuovo singolo rilasciato da Shakira, Gerard Piqué ha annunciato un accordo con la Casio, simbolo del “basso livello” nella canzone

Una separazione che lascia strascichi. E che, soprattutto, lancia un unicum nella storia della musica. Per la prima volta, infatti, assistiamo ad un testo pieno di espliciti riferimenti a storie finite male. Nella fattispecie, i diretti interessati sono Shakira e Gerard Piqué. L’ultimo singolo rilasciato dalla cantante di Barranquilla ha espresso tutto il risentimento nei confronti del calciatore e della sua nuova compagna, Clara Chia Martì.

Nel brano “BZRP Music Sessions #53“, scritto in collaborazione con il DJ e produttore argentino Bizarrap, la 45enne di Barranquilla ha riempito il testo di riferimenti e allusioni al tradimento del calciatore. Addirittura, nel testo è finita ed è stata tirata in mezzo anche la suocera. Le parti più forti della canzone sono quelle che citano Piqué come non all’altezza della statura morale di Shakira e di aver scambiato “un Rolex con un Casio“. Al contempo, la nuova compagna Clara è dipinta come una donna di livello molto più basso.

Un terremoto che ha generato una risposta abbastanza ilare, da parte di Piqué. Il calciatore ha sfruttato una diretta su Twitch per proclamare proprio la bistrattata Casio come sponsor del torneo.

“La Kings League ha raggiunto un accordo con Casio, perché abbiamo tanti countdown e tanti orologi. Quest’orologio è per la vita.“

Piqué ha poi concluso, scherzando tra le risate dei presenti.