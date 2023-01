Jack Nicholson, preoccupano le condizioni dell’attore

Il Premio Oscar Jack Nicholson è chiuso nella sua villa e da più di un anno non esce in pubblico. Aleggia lo spettro della demenza senile

Uno dei volti più iconici di Hollywood e del cinema americano tutto getta nella preoccupazione il mondo della Settima Arte. Jack Nicholson si è isolato dal mondo, le sue condizioni di salute preoccupano e tra gli amici c’è chi già aleggia lo spettro della demenza senile. Il Premio Oscar 85enne, infatti, non si fa vedere in pubblico da più di un anno.

L’ultimo avvistamento per quanto riguarda l’attore in pubblico è datato Ottobre 2021. Infatti, in quell’occasione aveva accompagnato il figlio Ray, nato dalla relazione con l’ex compagna Rebecca Broussard, a una partita di basket. Dopo di allora, Jack Nicholson si è blindato nella sua villa di Beverly Hills, una mansione di 300 metri quadri sulle colline di Hollywood, acquistata dall’amico Marlon Brando per 5 milioni di dollari e che l’attore considera “il suo castello“.

Il timore di amici e parenti è quello che il luogo stia influenzando negativamente la star. L’attore è infatti in contatto con alcuni parenti, ma i giorni della sua vita sociale sembrerebbero ormai finiti. Anche Brando, che è morto nel 2004, passò chiuso nella sua dimora extra lusso gli ultimi anni dalla sua vita. Inevitabile, quindi, temere che Nicholson potrebbe fare la stessa fine.

A livello lavorativo, l’ultima performance dell’attore è datata 2011, in “How Do You Know“, commedia romantica con Reese Witherspoon e Paul Rudd.