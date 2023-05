Oroscopo Branko Sabato 6 Maggio 2023: Capricorno passionale

Inizia un vivace traffico astrale, unici disturbi – Marte e Venere in Cancro dal 7 – sono problemi di digestione e dieta: non mangiate agitati con la Luna.

Il vostro mese profumato di fiori e ricco di frutti. Siete mai stati a Parma a maggio? È la vostra città, con le sue tenere violette, che parlano d’amore quando vengono regalate. Nelle cose finanziarie non c’è bisogno di correre, aspettate i buoni auspici di Giove.

È il momento di guardarvi intorno e alle spalle: il vostro successo potrebbe avere creato nemici per la forte presenza planetaria nel Toro, dove siamo in attesa di Giove, che si unisce a Mercurio e Urano.

Lieti di poter fare previsioni ottimiste per il vostro segno. Da domenica avrete Venere dalla vostra parte! Primo arrivo dell’anno, la stella dell’amore si congiunge subito a Marte, avrà contatti con tutti gli altri pianeti, e tutti ottimi!

Leone

Ci siamo lasciati con Luna ostile, la ritroviamo in Scorpione, al massimo della capacità di disturbare privato e ambiente professionale. Nel plenilunio vi sembrerà di essere leoni in gabbia, ma le stelle più grandi non vi abbandonano.