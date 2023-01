Oroscopo Branko Venerdì 13 Gennaio 2023: c’è l’amore per i Sagittario

Ariete Il vostro amore è sempre sotto la protezione di Venere e naturalmente con Marte, che è un influsso che dire positivo non basta, è un influsso spettacolare!

Toro Mercurio vi assiste nel Capricorno, la Luna inizia la fase calante in Bilancia che è proprio il vostro settore del lavoro. Ho Mercurio e nel lavoro è ottimo, ho la luna che va nel campo del lavoro, ho un bell’Urano nel vostro cielo: avete le occasioni per vincere una vostra personale gara con l’ambiente

Gemelli Sono rare le nascite, i nuovi amori sotto l’ultimo quarto di luna perché è una fase molto molto calante, sta perdendo di luce, ma è una fase che serve nella vita: nel nostro caso, nel matrimonio e anche in casa

Cancro Ultimo quarto sta nascendo in un angolo del vostro cielo che non è congeniale per voi. Infatti avrete in questi due-tre giorni la sensazione di come se foste messi in un angolo.

Leone Potete pretendere naturalmente tutto perché il Leone vuole tutto sempre. E perché no sotto questo ultimo quarto di luna, perché voi agite nella penombra, anche non visti, parlo naturalmente del lavoro, di affari, di soldi, perché l’amore ve lo siete già preso.

Vergine La quadratura che nasce con Giove e Mercurio in Capricorno per voi non è affatto negativa, questo aspetto possiede anche la forza di rendere molto intenso un vecchio legame, vi rende più generosi, addirittura altruisti

Bilancia La luna e la bilancia governano le nostre collaborazioni in primo grado, la collaborazione che per eccellenza è il matrimonio.

Scorpione Nettuno e sole in sestile, per voi è molto importante perché Nettuno è nel campo dell’amore quindi c’è questo mare, adesso, fertile, pieno di pesci, piccoli e grandi, che sta cambiando la vostra situazione personale e coniugale.

Sagittario Non bisogna cercare l’amore alla fine del mondo: c’è lì intorno a voi! Venere è al pianerottolo del vostro amore e bussa alla porta quindi, Sagittario, apri finalmente quella porta dai!

Capricorno Mercurio che tanto sarà un po’ la nostra salvezza è di Saturno in Pesci, perché per molti mesi Mercurio sarà nei segni che sono congeniali alla creatività nel trovare affari nuovi.

Acquario Un segno che può ottenere invece qualche cosa da questo ultimo quarto, che non è da considerare come fertile, come ricco, ma può dare delle idee. Voi potete vincere la dove qualcuno è destinato a perdere.