È morta l’unica figlia di Elvis Presley

A causa di un arresto cardiaco Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è morta all’età di 54 anni, a dare la notizia è stata la madre, Priscilla, parlando al sito web americano People: “È con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara figlia Lisa Marie è morta. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”. Il padre Elvis morì anche lui per un arresto cardiaco a 42 anni nell’agosto 1977, quando Lisa ne aveva 9.

L’annuncio della morte di Lisa Marie Presley è arrivato poche ore dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Era stata la domestica a trovarla “priva di sensi” nel suo letto e poi l’ex marito, Danny Keough che vive con lei: era rientrato a casa dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e ha chiamato l’ambulanza.

Nel 2003 Lisa Marie Presley, famosa per essere la sola figlia di Elvis, cominciò la sua carriera da cantante solista su consiglio del produttore David Foster, marito della Thompson. Il suo album d’esordio, To Whom It May Concern, ebbe un discreto successo e arrivò al quinto posto tra i dischi più venduti negli Stati Uniti, cogliendo risultati apprezzabili anche in altre nazioni come la Gran Bretagna.

Nel 2005 pubblicò il suo secondo CD, Now What, che è stato il nono più venduto dell’anno in America, nonostante alcune censure subite. Le canzoni più celebri del nuovo disco sono Dirty Laundry e Idiot. Nell’ottobre del 2009 duettò a Londra insieme al cantante Richard Hawley nella canzone Weary.