Oroscopo Branko venerdì 21 Giugno 2024: Toro soddisfatto

Ariete Cari Ariete, rischiate di combinare qualche guaio dei vostri: gli amici per fortuna vi aiuteranno a uscire sani e salvi da qualche brutta situazione.

Toro Amici del Toro, la giornata inizia con una mattinata soddisfacente, in cui riuscirete a concludere e ottenere molto. Dosate bene le vostre energie e iniziate a fare progetti per il week end in arrivo.

Gemelli Cari Gemelli, un ottimo Sole splende su di voi in questa giornata estiva. Si prospetta un giovedì ricco di positività e occasioni interessanti.

Cancro Cari Cancro, l’arrivo del Sole nel vostro segno vi spinge ad avere maggiore coraggio in ogni ambito della vostra vita. Curate di più la salute in generale e la dieta: avrete più energie per affrontare le sfide quotidiane.

Leone Cari Leone, dato che la grande stella è benevola nei vostri confronti ed è sempre più vicina al vostro segno. Se siete innamorati, non c’è momento migliore per consolidare i rapporti.

Vergine Cari Vergine, almeno in minima parte dedicate questa giornata allo svago e al divertimento. Una parte di voi è immersa nei ricordi del passato e nella nostalgia: meglio cercare di rivolgere i pensieri altrove…

Bilancia Cari Bilancia, state affrontando una settimana complessa: colpa di Mercurio che continua ad opporsi nei vostri affari lavorativi.

Scorpione Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la stella degli affari è in una posizione molto attiva nei vostri confronti, cosa che vi spinge a concludere alcuni affari e fare scelte importanti.

Sagittario Cari Sagittario, per voi la giornata inizia col piede giusto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Grazie al favore di Mercurio siete propensi a procurarvi contatti e a fare scambi profittevoli.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, venerdì ok grazie a Mercurio che vi sorregge e rassicura. Potreste incappare in qualche difficoltà nel pomeriggio, ma grazie alla vostro self control potrete risolvere tutto senza particolari problemi.

Acquario Cari Acquario, la forma fisica e mentale sono in netta risalita! La situazione astrale è meno ostile: approfittatene per rilassarvi e godere di qualche piacere in più.