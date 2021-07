Oroscopo del giorno Paolo Fox: Lunedì 19 Luglio 2021

- Consigliato per te -

Oroscopo del giorno Paolo Fox: 19 Luglio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo del giorno Paolo Fox e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo lunedì 19 luglio 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 19 Luglio 2021: Ariete

In questo lunedì vi preparate a vivere una grande risorsa a livello astrologico: entro mercoledì avremo Luna, Marte e Sole favorevoli. Questa è ancora una settimana di recupero. Molti di voi sono provati dal destino, vorrebbero tornare sulla vetta ma c’è tanta fatica. In realtà, le cose che vi proponete di fare sono faticose; quando volete diventare qualcuno sul lavoro oppure quando portate avanti un progetto, non vi accontentate di contare su colpi di fortuna ma lavorate sodo per ottenere ciò che desiderate. Ecco perché adesso siete stanchi, non solo dovete recuperare quello che si è bloccato negli ultimi tempi ma anche dare retta al vostro spirito impetuoso.