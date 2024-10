Oroscopo di branko di oggi, mercoledì 2 Ottobre 2024: Pesci: Luna in Bilancia Porta Guadagni Inaspettati e Sorprese Gradite!

Ariete il novilunio in Bilancia vi potrebbe causare un po’ di appannamento e di stanchezza. L’agitazione interiore potrebbe impedirvi di fare quelle cose che avete in programma. Fareste meglio a rimandare ogni discussione o ogni colloquio al giorno successivo, per non rimediare cattive figure.

Toro la Luna in Bilancia potrebbe riservarvi novità molto gradite nel lavoro. Nel corso di questa giornata potreste ottenere un riconoscimento importante oppure qualcuno potrebbe apprezzare i vostri sforzi, premiandovi con un incentivo o con una promozione sul campo.

Gemelli il nuovo quadro astrologico potrebbe portarvi l’amore esattamente come un fulmine a ciel sereno. I cuori solitari, desiderosi di rimettersi in gioco, dovranno evitare di chiudersi in casa e dovranno cercare di essere molto più intraprendenti, altrimenti rischieranno di non battere chiodo.

Cancro secondo l’Oroscopo del giorno, la Luna in posizione insidiosa sarà foriera di qualche piccolo contrattempo di troppo. Magari un problema domestico o una spesa imprevista per la casa potrebbe scombussolarvi i piani che avevate in mente. L’importante sarà non farsi prendere dall’agitazione.

Leone La Luna Nuova in Bilancia farà da tappo a Venere dissonante. Nelle prossime ore ci sarà modo di vivere l’amore con più leggerezza. Le coppie che hanno discusso molto di recente, adesso potrebbero trovare un punto di intesa. L’importante è sempre parlare a cuore aperto senza filtri.

Vergine il novilunio rappresenterà per voi un motivo in più per accrescere i vostri guadagni. Entro la fine della giornata potrebbe arrivare un premio o una promozione, soprattutto per chi ha un buon curriculum. Qualcuno chiuderà un affare vantaggioso che frutterà moneta sonante.

Bilancia la Luna Nuova nel segno vi causerà un certo stato di tensione interiore. Occorrerà una certa prudenza soprattutto se svolgete dei lavori che richiedono concentrazione. Una banale distrazione potrebbe costarvi cara. Non trascurate la forma fisica anche perchè in questa fase siete particolarmente golosi.

Scorpione con Venere nel segno e il novilunio in Bilancia, il vostro sarà il segno al top di questa giornata. Sarete particolarmente ispirati e desiderosi di dare una svolta alla vostra vita. In arrivo un periodo splendido anche per gli affari di cuore. Se avete accanto il partner giusto, vivrete dei momenti di pura passione.

Sagittario questa è la giornata giusta per fare un incontro interessante. Le amicizie che nasceranno nelle prossime ore, potrebbero avere una marcia in più anche grazie a Venere in aspetto interessante. La seconda parte di ottobre sarà molto stimolante soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Capricorno la Luna conflittuale richiederà una certa prudenza. Nel corso di questa giornata si farà sentire tutta quella tensione che avete accumulato in questi ultimi mesi. Il consiglio delle stelle è quello di staccare la spina almeno per oggi, concedendovi una pausa di riflessione.

Acquario questa bellissima Luna sarà complice di Giove. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, di una nuova opportunità professionale, oggi è la giornata giusta per concludere qualcosa di buono. Bisognerà essere davvero più intraprendenti e determinati.