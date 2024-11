Oroscopo di branko di oggi, sabato 30 novembre 2024:

La Luna vi spinge all’introspezione per comprendere cosa sta accadendo nella vostra vita e cosa desiderate per il futuro. Evitate l’errore di chiudervi in voi stessi. Soprattutto nelle giovani coppie, l’amore sarà intenso e passionale.

Vi sentite affaticati a causa del troppo lavoro o delle responsabilità che gravano sulle vostre spalle. Approfittate di questo fine settimana per concedervi una pausa e un po’ di relax. È il momento di dedicarvi al divertimento e magari allo shopping, per distogliere la mente dai problemi quotidiani.

Dedicate questi giorni di festa al partner o alla famiglia. Potreste organizzare una cena romantica o un viaggio di piacere. Siete particolarmente affascinanti in questa fase della vostra vita; fare nuove conquiste non sarà difficile.

Vi sentite un po’ sotto pressione, forse a causa di aspettative esagerate o perché vi siete caricati di troppe responsabilità. Concedetevi un po’ di sano relax per ricaricare le energie e ritrovare la connessione con voi stessi. Non si vive di solo lavoro.

Pesci

L’aspetto spirituale è molto importante per voi, e questo fine settimana non fa eccezione. Avete bisogno di ritrovare l’entusiasmo e la gioia di vivere; un po’ di meditazione vi sarà di grande aiuto. Attenzione a non idealizzare troppo l’amore, per evitare delusioni.