Oroscopo di oggi Paolo Fox: 11 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo Domenica 11 Aprile 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi Paolo Fox dell’11 Aprile 2021: Ariete

Siete protagonisti assoluti di questo fine settimana! La Luna ancora nel segno, assieme a Mercurio e Sole sono molto interessanti. C’è una grande spinta, una voglia di rinascere. Certo, bisogna ripartire quasi da zero, ecco perché in questi giorni, dove avrete comunque soluzioni e conferme, non preoccupatevi se magari sono part-time, se bisogna risalire la china gradualmente, perché è inevitabile farlo dopo che molto tempo i pianeti più importanti sono stati contrari. Questi stessi pianeti, invece, ora sono favorevoli. Il vostro rilancio è segnato, però non bisogna fare le cose in maniera precipitosa. L’amore è molto importante: in questi giorni potete scoprire un’emozione in più, potreste persino sentirvi attratti da una persona particolare. Le emozioni cambiano: novità per le persone che si vogliono bene, mentre per i separati arrivano occasioni per rilanciare il proprio cuore!

Oroscopo di oggi Paolo Fox dell’11 Aprile 2021: Toro

Anche se ci sono state tensioni nel corso dalle ultime due settimane, dovete guardare al futuro in maniera positiva. Per di più, dal 14, fino alla fine del mese di Aprile, ci sarà una condizione astrologica molto interessante: i pianeti più lenti sono piuttosto ostili, potete avere soddisfazioni su quello che avete fatto negli ultimi due anni, mentre i progetti, i programmi, tutto quello che è nato a Gennaio, va un po’ al rallentatore. Ora è in arrivo un piccolo premio per quello che avete fatto nel passato ed un grande premio per quelli che vogliono abbandonarsi all’amore già dalla prossima settimana!