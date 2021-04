Oroscopo di oggi Paolo Fox: Lunedì 12 Aprile 2021

- Consigliato per te -

Oroscopo di oggi Paolo Fox: 12 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo Lunedì 12 Aprile 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

- Consigliato per te -

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 12 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Il fine settimana appena trascorso potrebbe aver portato cambiamenti e situazioni di rilievo. E’ come se in questo periodo riusciste finalmente a riprendere le redini della vostra vita in mano e questo non è poco. Bisogna ricordare che la Luna sarà molto attiva nelle giornate di giovedì e venerdì; se è vero che non si possono risolvere in pochi giorni tutti i problemi della vita, è altrettanto plausibile pensare che con queste stelle siate finalmente pronti ad affrontare tutto quello che negli ultimi due anni non è andato bene. Resta un cielo molto importante per le relazioni.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 12 Aprile 2021: Toro

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno del Toro.

In questa seconda parte di Aprile avrete molti pianeti alleati, per esempio Venere avrà un transito importante già da martedì, poi si aggiungerà anche il transito del Sole. Si può ben dire quindi che entro la fine del mese o arriva un premio o ci sarà una ricompensa per qualcosa che avete fatto. Se l’amore ha ceduto il passo alla malinconia, nella seconda parte di Aprile qualche cosa si potrà recuperare.