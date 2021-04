Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 11 aprile contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi 28 marzo 2021:

Potrebbe interessarti:

15.746 contagiati

331 morti

15.486 guariti

-3 terapie intensive | -403 ricoveri

253.100 tamponi

Tasso di positività: 6,2% (+0,7%)

12.920.208 dosi di vaccino somministrate in totale

Figliuolo: “Da seconda metà di aprile 500mila dosi al giorno”

“Il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia nella seconda metà di aprile“, ha dichiarato Francesco Figliuolo.

Il commissario per l’emergenza Covid ha spiegato alla stampa: “In quel periodo l’obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno“. Proprio questa mattina il generale ha ricevuto una dose di AstraZeneca presso il drive through della Cecchignola, a Roma.

In merito al rallentamento della campagna vaccinale, Figliuolo ha riferito che “in alcune regioni l’annullamento delle prenotazioni dei vaccini con AstraZeneca è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c’è stato“.Poi, ha proseguito: “Abbiamo avuto una battuta d’arresto con la sospensione di AstraZeneca per 4 giorni ma già da ieri stiamo recuperando e ora ci sarà una forte accelerazione“.

Curcio: “Abbiamo 300mila volontari”

Il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è intervenuto per dare ulteriori informazioni. Queste le sue parole: “Ieri ho attivato il volontariato nazionale di Protezione Civile, tutte le strutture sono autorizzate ad operare. Oggi le Regioni sanno che possono attivare il proprio volontariato e avranno una copertura da parte del Dipartimento nazionale. Infine, Curcio ha aggiunto: “Abbiamo in tutto 300mila volontari. Il volontariato pronto a fare la propria parte: è specializzato organizzato ed è in grado di fare un buon supporto”.