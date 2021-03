Oroscopo di oggi Paolo Fox: Domenica 28 Marzo 2021

- Consigliato per te -

Oroscopo di oggi Paolo Fox: 28 Marzo 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo domenica 28 marzo 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox del 28 Marzo 2021: Ariete

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno dell’Ariete.

In questa domenica potreste sentirvi molto scontrosi, in particolare con persone che, a torto o a ragione, giudicate essere colpevole di una certa disattenzione nei vostri confronti. Dovete rivalervi di due anni difficili, e questa rivalsa può essere “messa in gioco” in due modi: o arrabbiandovi con tutti o cercando di essere propositivi. Si consiglia questa seconda strada! Tuttavia, questa domenica nasce con qualche piccola interferenza o un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox del 28 Marzo 2021: Toro

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno del Toro.

Sarà molto importante puntare sui mesi di Aprile e Maggio. Se avete lavorato bene in passato, possono arrivare conferme, contratti, accordi, ma nulla di nuovo. Difficile che in questi giorni possiate fare qualcosa di nuovo che vada molto bene. I progetti e programmi nati negli ultimi tre mesi non funzionano come dovrebbero, mentre tutto quello che è nato nel 2019 o nel 2020, può essere recuperato e sviluppato con successo. Per molti sarà anche possibile tornare a vecchi amori. Nel periodo tra fine marzo ed inizio Aprile potrete provare sensazioni positive che possono portare un recupero sentimentale importante.