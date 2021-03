L’Italia U21 pareggia contro gli iberici e ora si gioca tutto contro la Slovenia. Finale nervoso: espulsi Scamacca e Rovella

A Maribor Spagna-Italia termina con un pareggio e complice il risultato di Repubblica Ceca-Slovenia (1-1), gli azzurrini possono ancora sperare nella qualificazione ai quarti. Finale che complica però le cose: Scamacca e Rovella espulsi non potranno giocare contro la Slovenia

La partita

Inizio attento e ben organizzato degli azzurrini di Nicolato che mettono in campo un buon pressing che costringe la Spagna al palleggio sterile. Le azioni offensive passano per le iniziative di Scamacca è bravo far ripartire con velocità la squadra. Le poche occasioni del primo tempo sono del resto tutte dell’Italia. Al 22′ ci prova Pobega di sinistro da fuori area: palla fuori di poco. Al 31′ poi Frattesi lascia partire un bolide che Ferdandez riesce a deviare sulla traversa.

Ad inizio ripresa De La Fuente fa entrare Pipa al posto di Guillamon per previene un eventuale doppio giallo. Spagnoli subito pericolosi ma la difesa azzurra tiene senza particolari affanni. Al 68′ un errore all’interno dell’area di rigore di Bellanova consente a Manu Garcia di tirare: Del Prato è bravo ad immolarsi e murare la conclusione.

Al 70′ il primo cambio di Nicolato che cerca di smuovere qualcosa in avanti: dentro Raspadori, fuori Cutrone. Ma il cambio serve a poco infatti succede poco o nulla. In campo molto equilibrio, poi nel finale succede di tutto. All’87’ Scamacca riceve il secondo giallo e viene espulso ma si accende una rissa tra i giocatori che porta all’espulsione di Mingueza e al secondo giallo per l’altro genoano Rovella: Italia in 9. Nel recupero la Spagna tenta il forcing e gli azzurrini devono ringraziare Carnesecchi fenomenale due volte su Puado: il portiere salva il risultato. Spagna-Italia termina 0-0: tutto rimandato alla sfida contro la Slovenia.

Il tabellino

Spagna (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Guillamon (46′ Pipa), Cuenca, Miranda; Manu Garcia, Zubimendi (80′ Fran Beltran), Villar (56′ Moncayola); Puado, Ruiz, Cucurella. All. – De La Fuente

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone (70′ Raspadori). All. – Nicolato

Espulsi: 88′ Scamacca, Mingueza (S) e Rovella.