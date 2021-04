Oroscopo di oggi Paolo Fox: Giovedì 8 Aprile 2021

- Consigliato per te -

Oroscopo di oggi Paolo Fox: 8 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo Giovedì 8 Aprile 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 8 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno dell’Ariete.

I prossimi quattro giorni saranno davvero di fuoco! Soprattutto sabato e domenica si avrà una forte concentrazione di pianeti nel vostro segno! Quindi c’è da immaginare che tra giovedì e domenica riusciate a portare a termine un progetto, a prendere una grande decisione, a liberarvi di un peso, a vivere senza oppressione di tante situazioni che dovete cercare di allontanare dalla vostra vita. I problemi economici e di lavoro non si risolvono dall’oggi al domani ma è bene sapere che siete sulla giusta via!

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 8 Aprile 2021: Toro

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno del Toro.

Dovete ritrovare un po’ di serenità. A perdere colpi sono stati soprattutto quelli che hanno dato spazio ad una incomprensione; non per colpa vostra o magari forse colpa della vostra sincerità, di recente c’è stato un qui-pro-quo, avete detto delle cose sbagliate, vi siete esposti troppo. Forse per aiutare una persona vi siete ritrovati nei guai. Chissà quanti, già nella scorsa settimana avranno detto: “era meglio se mi facevo i fatti miei”. Comunque, questa di giovedì è una giornata forte. Così come gli inizi della settimana sono stati pesanti, ora si recupera. E anche l’amore può tornare protagonista, soprattutto dalla prossima settimana.