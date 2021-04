Oroscopo di oggi Paolo Fox: Venerdì 9 Aprile 2021

- Consigliato per te -

Oroscopo di oggi Paolo Fox: 9 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo Venerdì 9 Aprile 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 9 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Tra venerdì e domenica potranno nascere buone combinazioni. Qualcuno potrebbe avere un appuntamento importante o potrebbe dover fare qualcosa di decisivo. In questo fine settimana inizia una sorta di riabilitazione del vostro segno in vista del futuro. Ci sono tante cose in ballo. In queste giornate potete mettere a segno un bel centro oppure sono arrivati i famosi nodi al pettine. Quello che in generale indica il vostro oroscopo è che si può fare e recuperare molto: avete una marcia in più!

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 9 Aprile 2021: Toro

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno del Toro.

State per vivere un fine settimana interessante, poi dal giorno 14 ci saranno anche scelte da fare molto giuste e interessanti che riguardano il lavoro. La prima cosa che bisogna fare in questi giorni è cercare di ritrovare un po’ di stabilità, sia a livello emotivo che familiare. Con Giove e Saturno dissonanti ci sono sempre polemiche e attese nel lavoro, però tra fine Aprile e Maggio arriverà una piccola ricompensa.