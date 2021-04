Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 9 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5

In base a quello che riporta Il Vicolo delle News nelle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi vedremo Gemma e il due di picche preso da Roberto che le ha detto di volerle essere solo amico. Verrà mandato in onda un video che mostra, a fine puntata, Roberto e Isabella che parlano di lei.

La dama lo rimprovera per aver illuso Gemma e gli dice che doveva essere più chiaro con lei evitando anche di mandargli messaggi con emoticons di baci e cuori visto che Gemma li ha ritenuti importanti. In puntata, si continuerà a dire a Gemma che si è illusa e che doveva valutare meglio la situazione. Nicola prende le difese di Gemma e rimprovera Roberto di non averla confortata avendo pianto tanto. Il cavaliere però, ribadisce che gliel’ha già detto ieri la verità.

Interviene anche Armando che attacca sia Nicola, dicendo che sta rubando la scena per avere visibilità; sia Roberto che l’ha sfruttata per farsi vedere in tv.

Si siedono al centro anche Samantha e due ragazzi nuovi. Il primo è Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island.