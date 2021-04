A Piazzapulita, Nicola Magrini detta la sua linea sui vaccini. E consiglia di vaccinarsi con AstraZeneca, in quanto sicuro ed efficace

Un racconto sicuramente appassionante. Un percorso di conoscenza che sicuramente serve per rassicurare gli animi. Corrado Formigli indaga sul percorso dei vaccini tramite Nicola Magrini. Il direttore dell’AIFA ha rassicurato tutti sui vaccini.

Potrebbe interessarti:

“Nell’anziano non abbiamo rilevato nessun effetto grave. Ciò che io consiglio è di vaccinarsi con AstraZeneca, che io ritengo altamente sicuro ed efficace. Io credo che sia un’operazione di trasparenza. L’anti-polio provocava due casi su un milione, ma siamo andati avanti lo stesso, perché non c’erano alternative. A mio avviso, sospendere la cura è stato un forte scambio di collaborazione. Abbiamo preferito di fermarci tutti e far verificare all’EMA i casi cumulativi. Quando il fronte unitario si frammenta, diventa molto più difficile gestirlo.” ha dichiarato Nicola Magrini a LA7 sui vaccini.

Il direttore dell’AIFA ha poi proseguito: “L’EMA ha aperto un’analisi sulle trombosi. Chiaramente, andrà verificato se sono casi in eccesso. Ma stiamo parlando di un’incidenza bassissima. Eventi così rari e non conosciuti, totalmente imprevedibili, vanno totalmente studiati. Su Pfizer e Moderna non abbiamo avuto segnalazioni di questo genere. I due percorsi vaccinali erano dovuti, all’inizio, ai dati limitati. L’idea che le conoscenze si accumulino in medicina, è molto evidente, è sicuramente positiva. Io credo che i segnali anticipati non siano stati condivisi immediatamente, ma AstraZeneca ha dato dei prospetti mondiali che non danno molte informazioni interessanti sui giovani.“

“AstraZeneca si è mostrata, in questi ultimi giorni, assolutamente molto cooperativa.” ha poi concluso.