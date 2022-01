Oroscopo di Paolo Fox oggi: Domenica 16 Gennaio 2022

Ariete In questa domenica potreste essere persino un po’ pigro oppure sottoposto ad un discreto stress, quindi cercate di programmare bene queste giornate perché crediamo che potreste ritrovarvi un po’ più affaticati o dover fare i conti con qualche compromesso, con qualche ritardo. Le cose andranno molto meglio da lunedì pomeriggio mentre in questa domenica ci vuole un po’ di relax.

Toro State cercando di riflettere bene su quelle che sono le prospettive riguardanti il vostro futuro. E quindi questo è un cielo di ottime possibilità soprattutto per quanto riguarda incontri stimolanti e passione. L’amore può tornare protagonista anche in questa giornata, e se non c’è bisogna darsi da fare per trovarlo!

Gemelli Sapete che è arrivato il momento di rimettersi in gioco, che è arrivato il momento anche di parlare chiaro a certe persone che in questo momento rappresentano il futuro, un futuro che soprattutto da primavera si sbloccherà. Molti di voi potrebbero essere un po’ in ansia se continuare o no un certo progetto oppure, se ci sono già delle certezze, non sapete bene con chi andare. In amore siete forti!

Cancro Abbiamo spiegato già più volte che al momento avete diverse perplessità: il vostro è un segno molto sensibile e quindi quello che va bene oggi può non andare bene domani, ma stiamo quasi per arrivare alla meta! Tra qualche settimana Venere non sarà più aggressiva nei vostri confronti e quindi quelli che sono soli si lasceranno andare, quelli che pensavano di voler chiudere una storia troveranno subito un altro lido. Insomma, si riesce a fare i conti meglio, si scende a patti con la realtà. Nel complesso è una giornata molto interessante!

Leone Dovete avere una meta da seguire magari anche un rivale da abbattere, e questo è normale per voi: spesso ci si migliora proprio quando ci confrontiamo con altre persone e cerchiamo di essere più bravi. Naturalmente questo è un atteggiamento che può anche infastidire le persone che stanno attorno a voi perché voi volete sempre essere considerati un po’ più forti. Sono molto simpatici quelli che ogni tanto diventano dissacranti anche nei confronti di loro stessi. Quindi, la simpatia non manca mentre in questi giorni l’amore vive una situazione neutrale. Se c’è bene altrimenti potreste cercarlo ma senza fretta! Le coppie nate nel 2021 potrebbero fare progetti in vista della primavera.

Vergine Questa grande ascesa è costituita anche da piccole soddisfazioni! Infatti, questo non è un cielo lungimirante ma guardiamo un oroscopo che tra Gennaio e Febbraio potrà darvi una soddisfazione, specialmente se avete in mente una cosa che volete completare. Se guardiamo un po’ oltre, alcune questioni di lavoro e contrattuali dovranno essere riviste. Quello che ci piace di questa giornata è il vostro rapporto con gli altri, nel senso che sembrate più liberi, emotivi.

Bilancia In questa domenica sentite di avere una marcia in meno ma è davvero così? Spesso avete bisogno di un ambiente positivo perché quando potete cercate di vivere in una casa arredata bene, con dei colori che siano piacevoli, alla moda, o comunque che diano una certa visione di positività. Ci tenete molto anche all’aspetto esteriore o quantomeno volete apparire poco trasandati perché per voi è molto importante la forma. Se siete circondati da persone che a questa forma non tengono potreste arrabbiarvi! Per voi è molto facile perdere colpi, sentirvi giù di corda, specie se vi trovate in un ambiente non confortevole. In questa giornata cercate di evitare situazioni compromettenti o che portino agitazione.

Scorpione Questa è una domenica molto passionale! Siamo arrivati alla metà di Gennaio, i giorni corrono e probabilmente anche voi state correndo per trovare una risorsa, una risposta a qualcosa di importante in vista del futuro. Con Venere e Giove favorevoli assieme alla Luna, questa è una giornata che porta una visione della realtà molto importante, molto diversa da quella che c’è stata di recente. Ecco perché tutto quello che fate è importante. Domenica di contatti magari anche di rivelazioni!

Sagittario Mercurio e Marte favorevoli rappresentano una spinta verso una progressione, un convincimento in più per andare avanti! Quello che è interessante in questa domenica, e che lo sarà anche settimana prossima, è proprio la necessità di vivere a contatto con la realtà, di stare insieme agli altri in maniera più intrigante. Nuovi progetti in vista, mentre quelli nati da poco hanno bisogno di qualche ritocco.

Capricorno E’ da sabato che siete un po’ sulle vostre però non bisogna scambiare questi momenti di pensiero e di approfondimento come attimi di smarrimento. Voi non vi perdete mai perché come primi amici, come primi amanti avete voi stessi! E quindi siete sempre molto ferrei nelle vostre decisioni. In questa domenica potete contare sulla vostra proverbiale energia ma l’importante è evitare di stare con persone che vi criticano o che magari non hanno capacità di essere logiche. Ora più che mai avete bisogno di strategie chiare!

Acquario Questo è un periodo di innovazione: si può andare contro la massa, si può fare qualcosa che gli altri non capiscono, si può fare qualcosa di diverso da quello che avevate programmato, però probabilmente se ne paga lo scotto! C’è da dire che voi avete sempre bisogno di fare cose che gli altri non fanno: certo è giusto essere originali ma non bisogna sconfinare nella follia, altrimenti si rischia l’isolamento! Chi è stato male può recuperare. Gli amori saranno molto importanti da qui a Marzo.