Oroscopo di Paolo Fox oggi: Giovedì 20 Gennaio 2022

Ariete In questo giovedì c’è ancora qualche piccola difficoltà nel farsi capire. Più che giornate difficili secondo me sono giornate piene di cose da fare perché magari dovete pensare alle persone che avete attorno. Non si sta mai tranquilli. Se ci sono divergenze in amore l’astrologo vi chiede di chiarire tutto entro sabato perché come al solito nei fine settimana si arriva esausti dalla metà.

Toro Avete una grande voglia di recuperare il tempo perduto. Pare che le cose che state facendo adesso abbiano un successo particolare. Da questo giovedì il Sole inizia un transito che potrebbe rappresentare anche spese per la casa e un po’ di stanchezza. In realtà vorreste cambiare la vostro vita ed è strano perché di solito il vostro è un segno molto conservatore.

Gemelli In queste 48 ore di giovedì e venerdì c’è qualcosa di nuovo nell’aria perché c’è anche una sorta di stanchezza che va dosata. In queste due giornate potrebbe nascere qualche tensione di troppo ed è per questo che l’astrologo invita alla pazienza anche in amore o in famiglia. Potrebbe esserci un problema con amico Sagittario o Vergine.

Cancro Sarà molto importante non perdere le staffe e soprattutto le proprie incertezze interiori perché voi vi mostrate agli altri sempre convinti di quello che dite e sapete ma questo apparente spesso non corrisponde alla vostra vera natura che è molta emotiva. In questo particolare giovedì bisognerà tenere a bada questa emotività.

Leone Ogni tanto riuscire a fare tutto quello che avete in mente è difficile. Intendiamoci, avete sempre una grande carica, però questo giovedì sembra partire con qualche dubbio. Non dimenticate che in queste 24 ore il Sole inizia un transito particolare e a breve si affiancherà a Saturno: quindi le prossime tre settimane sono di grande lavoro o semplicemente di grandi cambiamenti che dovete affrontare con coraggio. Alla fine sarete vincitori.

Vergine Questo è davvero un momento importante per credere negli altri e in se stessi. Gennaio e Febbraio possono essere mesi di buone novità part-time oppure situazioni che adesso vanno molto bene e poi da primavera dovranno ripartire quasi da zero ma con una buona esperienza maturata.

Bilancia Siete in una fase di osservazione. Pare che in questo momento non sappiate cosa fare, se iniziare un progetto oppure no. Mercurio e Marte sono in aspetto interessante ma in queste giornate c’è una sorta di nervosismo nell’aria che bisogna cercare di dominare. In astrologia Venere rappresenta anche le emozioni che non si riescono ad esprimere e forse su questo aspetto dovreste lavorare un po’ di più.

Scorpione Siete di nuovo tentati di prendere di petto qualcuno o qualcosa. Ogni tanto in famiglia dovete mettere ordine, soprattutto se avete a che fare con persone che non vi danno retta. In questo giovedì fate attenzione ai rapporti con Ariete, Leone e Sagittario. C’è qualche piccolo scontro che dovete superare.

Sagittario Siete innamorati o comunque desiderosi di grandi emozioni. Le opportunità che arrivano in questo momento saranno da sfruttare, saranno una sorta di direttiva per il futuro. La cosa bella è che spesso siete proprio voi che regalate buone intuizioni, che sapete dove andare. Occasioni in vista.

Capricorno È una situazione astrologica piuttosto interessante, anche se come al solito voi siete molto diffidenti o comunque riuscite a fare le cose solo in maniera programmata, nel tempo. I rapporti coi segni Acquario e Sagittario sono particolarmente interessanti. In questo momento prendete tutto molto di petto mentre avreste bisogno di più leggerezza.

Acquario Avete una vita sentimentale spesso burrascosa o comunque quando vi stancate di una persona rischiate di cadere in trasgressioni pericolose. Entro Marzo la situazione amorosa potrebbe improvvisamente diventare incandescente e se l’amore non c’è potrete fare un bell’incontro perché le relazioni che partono ora sembrano importanti.