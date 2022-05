Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 20 Maggio 2022: Pesci rinasce

Ariete Nella giornata di domani siete ancora molto impegnati. Questa Luna fa sentire il peso dei vari impegni e delle responsabilità che dovete assumervi in famiglia. Molte cose sono ripartite e avete tanto da fare. Anche se qualcosa non va come sperate cercate di passarci sopra.

Toro Nella giornata di domani vivete un riscatto sul posto di lavoro. A quanto pare negli ultimi tempi ci sono stati problemi e non vi sentite molto valorizzati. Andate avanti sempre in modo diplomatico. In amore recuperate anche se un disturbo fisico, un malessere si è inserito nella coppia.

Gemelli A partire da domani, fino a domenica, vivrete ore di grande e significativo recupero. Le stelle potrebbero riservarvi una bella sorpresa che vi restituisce speranza. Vi aspetta un periodo abbastanza importante che vi da la possibilità di tornare in pista.

Cancro Nella giornata di domani raccomandiamo cautela, soprattutto nelle questioni d’amore. Nel corso della giornata accusate stanchezza. Questo per voi è un periodo particolare nel quale state superando difficoltà. Iniziate a capire dove avete sbagliato e dove avete fatto bene e soprattutto di chi potete fidarvi.

Leone Domani mattina potete fare affidamento su un cielo importante. Sfruttate al massimo questo periodo per programmare bene il weekend dato che nel pomeriggio Luna entra in opposizione. State vivendo un momento magico e, se vi impegnate, se vi mettete in gioco, potrete fare ottime cose.

Vergine Le stelle continuano a sostenervi domani mattina. Approfittate di questa situazione per recuperare, soprattutto a livello fisico. Fine Aprile e inizio Maggio, molti nati Vergine si sono sentiti male e hanno vissuto momenti difficili. Per fortuna, adesso le cose vanno meglio.

Bilancia Secondo queste stelle domani dovete mettervi in testa di organizzare un incontro finalizzato a portare serenità nella vostra vita. Nei prossimi giorni affrontate situazioni che richiedono tempi lunghi di risoluzione. Giove in opposizione, siate prudenti in amore perché il nervosismo non aiuta.

Scorpione Domani restate sereni con gli altri e con voi stessi. Tendete a vivere con la sensazione che qualcosa sta mancando e bisogna chiarire. Arrivate tranquilli al weekend perché potrebbero esserci giorni tesi in amore. Chiarite perplessità adesso.

Sagittario Secondo queste stelle nella giornata di domani vi conviene fare attenzione, in particolare sentirete una certa agitazione che cresce. State attenti ai rapporti in famiglia! State vivendo un periodo importante, le stelle vi incoraggiano ad andare avanti. Magari avete ricevuto un’offerta interessante.

Capricorno Nella giornata di domani, soprattutto la mattina, fate i conti con qualche pensiero di troppo, qualche momento di rabbia. Mantenete il vostro nervosismo dell’ultimo periodo ma cercate di non riversare le tensioni nell’amore.

Acquario A partire da domani inizia un fine settimana molto piacevole. Mantenete alta la fiducia nonostante qualche dissapore. Potete programmare qualcosa di divertente ma occhio a non spendere troppo!