Uomini e donne anticipazioni, puntata del 19 maggio

Le anticipazioni di Uomini e Donne ritornano con un nuovo ciclo di appuntamenti del popolare programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo alla puntata che andrà in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale5.

Anticipazioni trono classico

Protagonista assoluta della puntata di Uomini e Donne di oggi sarà Veronica che prenderà una decisione clamorosa dopo le esterne con Andrea, Matteo e Federico. Con i primi due è scappato addirittura un bacio convincendo la tronista a chiedersi come mai con Federico non sia scattata la scintilla giusta. La sorpresa di questa puntata, quindi, sarà proprio la decisione di Veronica di interrompere il corteggiamento di Federico rimanendo con Andrea e Matteo a contendersi il suo cuore. Non resta che sederci comodi e gustarci la puntata che si preannuncia ricca di contenuto. Andrà a finire realmente così?

Dove vedere uomini e donne?

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su canale 5 a partire dalle 14:45. Oltre alla tv, il programma sarà visibile in streaming sull’app Mediaset Play o online su Witty Tv. Non vi resta che godervi lo show di Uomini e Donne anticipazioni in tutta comodità guardandolo dal vostro Device preferito.