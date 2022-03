Oroscopo di Paolo Fox Martedì 22 Marzo 2022: Acquario distratto

Ariete In questa giornata di martedì l’Ariete continua ad avere questa doppia valenza, doppia forza determinata dal Sole e anche dalla Luna. Questa settimana emerge un’energia, una determinazione che non vedevamo da mesi sperando che aiuti anche in amore. Nonostante siate reduci da fine settimana un po’ silenzioso o agitato per l’amore. Da venerdì piano piano si cambia in meglio.

Toro Il segno del Toro anche oggi dovrebbe essere un pochino prudente nelle affermazioni, più ci avviciniamo al mese di aprile e meglio andrà soprattutto per quanto riguarda alcune questioni che riguardano l’amore, sul lavoro c’è stato un calo fisico, un eccesso di stress per qualche preoccupazione che passerà. Avere Venere e Marte in aspetto ancora nervoso significa che siete molto più sensibili a ciò che fa il partner.

Gemelli Il segno dei Gemelli dovrebbe affrettarsi in questa giornata per cercare di concludere, chiudere le cose a cui tenete di più perché la parte centrale della settimana potrebbe essere un pochino offuscata. Da Maggio molto cose si sbloccano, dubbi ci sono inerenti alle collaborazioni. In questo momento potreste anche sentirvi polemici nei confronti di tutti. I sentimenti sono abbastanza protetti. Sabato e domenica saranno giornate efficaci per rivelare un amore.

Cancro Il segno del Cancro è alla ricerca di un amore perduti, di una situazione di tranquillità che negli ultimi mesi non c’è stata. Puntate su queste giornate in cui è prevista una forte concentrazione di pianeti con la congiunzione tra Mercurio e Giove che riporta alla luce buone novità. Questo è un momento che vi porta lontano anche nei sentimenti.

Leone Il segno del Leone deve ritrovare un po’ di tranquillità, sarà possibile che in questi giorni molte delle vostre ambizioni o delle vostre idee siano in revisione. Questo non è un oroscopo difficile ma un cielo di preparazione, novità da maggio in poi. Cercate di non annoiarvi e cadere in banalità.

Vergine Cercate di essere cauti, di non andare a cercare il cavillo, probabilmente ci saranno delle provocazioni, forse in questi giorni potreste pensare che se non si fa come dite voi potete andarvene, ci sono dei momenti in cui la logica viene stravolta dagli eventi. Se avete programmato qualcosa potrebbe saltare così come i vostri nervi.

Bilancia Per il segno della Bilancia sarà molto importante chiudere entro quattro o cinque settimane tutte le situazioni che possono provocare difficoltà. La seconda parte dell’anno potrebbe essere difficile. Chi ha vissuto una crisi di lavoro o magari è un pochino incerto anche sul tipo di studi che vuole continuare a fare o su sfide in corso entro la metà di Maggio dovrà fare una scelta o potrebbe essere troppo tardi. Bene l’amore.

Scorpione Siete sottoposti ad un po’ di stress, quasi sempre gli inizi di settimana sono pesanti. Il fine settimana promette meglio ma oggi l’astrologo consiglia di evitare conflitti e non tenersi dentro le cose. Cercate di non reagire con aggressività verbale.

Sagittario Il Sagittario spinto da questa buona Luna e anche dal buon aspetto del Sole, in questo momento ha voglia di esplorare il mondo sentimentale. Se ci sono delle perplessità e due storie in ballo bisogna stare attenti. Evitate stress e cercate di mantenere in ordine alcune questioni di lavoro, di soldi. Se dovete concludere un affare probabilmente slitterà di qualche settimana.

Capricorno Ultimamente potreste essere confusi, il che sembra quasi impossibile perché in genere siete il segno della grande determinazione che difficilmente si lascia influenzare dagli eventi. Questo è un anno di ricostruzione e quindi tutto quello che avete fatto fino ad ora va cambiato, la situazione sentimentale va protetta.

Acquario Il cielo dell’Acquario è energico e proprio per questo motivo ogni tanto tenere testa a tutto diventa difficile, ci sono talmente tante cose da fare che bisogna fermarsi un attimo. E’ probabile che abbiate bisogno di un aiuto, siete completamente assorti nei vostri pensieri. L’unico neo di questa Luna oggi contraria è rappresentato proprio da questa forma di distrazione. Nel fine settimana tornate protagonisti.