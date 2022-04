Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 7 Aprile 2022: Sagittario sottotono

Ariete Questa giornata fa parte sempre un periodo importante di rinascita. Chi lavora da anni per un’azienda potrebbe ricevere un nuovo incarico ma anche chi lavora in proprio ha grandi progetti. Oggi avremo una prima parte della giornata importante, avete tante cose da organizzare e mettere in ordine, proprio come se doveste programmare un evento. Ricordate che i sentimenti contano, che l’amore non solo è importante ma che in vista di Maggio può ripartire.

Toro I Toro hanno finalmente una visione più chiara della vita, molti sono stati in pensiero per un sentimento ma adesso le risposte ci sono tutte, anche la chiarezza. In alcune coppie è stato importante ritrovare un feeling che era stato perso magari non per mancanza d’amore ma perché uno dei due aveva problemi di lavoro o fisici. Cercate di rilassarvi.

Gemelli Momento strano per i Gemelli perché c’è tanto nervosismo, ci vuole solo pazienza, anche perché avremo un oroscopo importante da Maggio. Le coppie che non hanno mai chiarito alcune situazioni basilari che riguardano la relazione potrebbero essere in crisi. Si può litigare per motivi banali e anche dal punto di vista economico le tensioni sono tante. C’è tanta voglia di parlare ma anche di rimproverare. Cercate di stringere i denti.

Cancro Grazie a questa Luna molto particolare oggi e nei prossimi giorni sarà possibile fare qualcosa di più. Per cui relazioni importanti: è possibile un risveglio delle sensazioni belle della vita, anche qualche piccola emozione. Non sottovalutate gli incontri, in questo periodo dovete continuare a perseverare o andare avanti in un progetto che ha avuto molti blocchi.

Leone Il Leone forse si è fatto un po’ desiderare nel mese di Marzo ma adesso è pronto a regalare passione. Se pensate che in ambito professionale state facendo troppo in cambio di poco potreste innervosirvi. Questo vale soprattutto per i lavoratori dipendenti in cui è ancora presente qualche incertezza. Quelli che vogliono sposarsi o convivere potranno raggiungere traguardi soddisfacenti entro la fine del mese.

Vergine Adesso siete come nel bel mezzo di una tempesta, non che dobbiate buttare all’aria certezze costruite o maturate nel tempo ma è un periodo in cui sentite di essere soli ad affrontare il mondo. Sono delle giornate che portano delle riserve sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti.

Bilancia La Bilancia tra oggi e domani dovrà stare attenta a non fare passi falsi e almeno fino a sabato dovrebbe restare in silenzio. Se qualcosa non va, è probabile che tra giovedì e sabato tornino strani pensieri. Questo vale anche per le persone che hanno dovuto superare una prova. Chi ha agito affrontando i problemi personali, avrà una seconda parte dell’anno migliore. E’ ancora utile cercare di ritrovare un equilibrio interiore.

Scorpione Avere la Luna attiva nel pomeriggio è molto utile per i rapporti e sarà così almeno fino a sabato assieme a Giove e Venere attivi, ciò significa che c’è una grande voglia di amare, relazionarsi, parlare e superare ostacoli. Buone notizie e novità in amore entro sabato.

Sagittario State vivendo una fase di riorganizzazione della vostra vita e questa giornata di giovedì è un pochino sottotono. Le perplessità non riguardano tanto i fatti legati alla vita quotidiana quanto ad un rallentamento dell’arrivo di notizie e anche di una incapacità momentanea di portare avanti progetti. Ricordate che domenica sarà una giornata migliore per le relazioni.

Capricorno Ci sono momenti in cui bisogna farsi forza, cercare di risolvere problemi e spesso siete in contrasto con voi stessi. In questi giorni e soprattutto nella giornata di venerdì bisogna evitare malinconie e non riversarle nel rapporto di coppia dato che possono creare disagi. Domenica sarà una giornata libera da emozioni negative.

Acquario L’Acquario è tra i segni che potranno compiere un grande passo in avanti anche in vista del futuro. Questo è un oroscopo che permette di capire bene da che parte sta andando il vostro cuore per cui non sottovalutate le relazioni, accordi e unioni. Periodo fertile per le novità che porta.