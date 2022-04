Strage di Bologna: ergastolo a Paolo Bellini, 6 anni a Segatel e 4 a Catracchia

Strage di Bologna, Paolo Bellini è stato condannato all’ergastolo dalla Corte di assise di Bologna.

L’ex di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage, dovrà scontare anche un anno di isolamento diurno. La sentenza è stata letta in aula poco fa dal presidente della Corte d’Assise, Francesco Caruso. Per quanto riguarda gli altri imputati, invece, l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel è stato condannato a 6 anni per depistaggio e Domenico Catracchia, l’ex amministratore di condomini in via Gradoli, a Roma, imputato per false informazioni ai pm, è stato condannato a 4 anni. In aula hanno presenziato solo Bellini e Segatel.

La strage di Bologna

La strage di Bologna è stato un attentato consumatisi sabato 2 agosto 1980 alle 10:25 alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale. Nell’attentato rimasero persero la vita 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. Si tratta del più grave atto terroristico avvenuto nel Paese nel secondo dopoguerra, da molti considerato uno degli ultimi atti della strategia della tensione.

È uno dei più gravi attentati – anche per il numero di vittime – verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage del treno Italicus del 4 agosto 1974.