Chelsea-Real Madrid: le probabili formazioni del match

Sarà una parata di stelle questa sera a Stamford Bridge: a Londra arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti, deciso a vendicare l’eliminazione delle scorse semifinali di Champions League. Nella scorsa edizione, infatti, è stato il Chelsea ad avere la meglio nel doppio confronto, riuscendo a raggiungere una finale poi vinta contro il Manchester City.

Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid

QUI CHELSEA – Dopo l’agevole ottavo di finale contro il Lille, Tuchel si presenta al primo vero test stellare di questa Champions League. Il tecnico dei Blues appare indirizzato a escludere ancora Lukaku dalla formazione titolare, con Havertz e Pulisic probabile coppia d’attacco leggera.

QUI REAL MADRID – E mentre al Bernabeu i tifosi Merengues ringraziano ancora San Benzema per aver ribaltato la partita contro il PSG, Ancelotti è deciso ad andare fino in fondo in questa Champions League. Torna al centro dell’attacco proprio il centravanti francese reduce da infortunio; al suo fianco dovrebbe agire Vinicius Jr.

CHELSEA (4-3-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, M. Alonso; Kanté, Jorginho, Mount; Kovacic; Havertz, Pulisic. Allenatore: Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F. Valverde; Benzema, Vinicius J.. Allenatore: C. Ancelotti.