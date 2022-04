Una Pezza di Lundini: stasera torna Stefano Rapone

Una Pezza di Lundini: nella puntata di stasera torna come ospite Stefano Rapone e ci sarà un collegamento speciale

Una Pezza di Lundini, programma in seconda serata in onda il mercoledì dalle 23:30 è stato descritto da molti come il programma rivelazione del 2020. Un fenomeno televisivo che è arrivato ormai alla terza edizione e che nella puntata di stasera vedrà il ritorno come ospite di Stefano Rapone. Sempre nella puntata di stasera ci sarà un collegamento con la “Casa dei Maschi”, mentre in studio suonerà la band dei Vazzanikki.

Alla base c’è una comicità diversa, tratti insolita, rispetto a quella a cui anni e anni di tv ci hanno abituati; i conduttori Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli sono sempre alle prese con gag surreali e talvolta nonsense. Inoltre, già con il titolo si vuole marcare questa insolita comicità. La pezza nasce infatti come il programma sostituto di un altro programma, la cui programmazione sarebbe improvvisamente saltata.

Una Pezza di Lundini con sole due edizioni già concluse e una durata di solo mezz’ora, ha avuto una forte eco sul web, diventando un vero e proprio fenomeno anche sui social. Un programma, quindi, unico nel suo genere all’interno del panorama televisivo italiano, che è possibile rivedere ogni volta che si vuole, collegandosi a RaiPlay (clicca qui).