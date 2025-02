Oroscopo di Paolo Fox del 7 febbraio 2025: Ariete passionale

Ariete Le giornate più passionali stanno per arrivare, un sentimento potrà ripartire. Sul lavoro, Marte contrario invita a sistemare conti del passato. La settimana offre una chance in più, favorendo contatti e rapporti con gli altri.

Toro Il periodo porta una carica di serenità ed equilibrio, permettendoti di affrontare le situazioni con determinazione. Se devi avviare un progetto o affrontare una prova, le stelle sono dalla tua parte.

Gemelli Inizia il transito di Venere a favore, rendendo la giornata interessante per nuove conoscenze. Dopo un periodo positivo, arriva una fase che tende a stabilizzare le questioni personali. Possibili conferme in ambito professionale.

Cancro Giove tra qualche mese convaliderà le storie più belle; sei già più passionale e disposto a lottare per ottenere ciò che desideri. Sul lavoro, una persona potrebbe farti proposte interessanti in vista della seconda parte dell’anno.

Leone Le nuove relazioni decolleranno rapidamente; per i cuori solitari, incontri piacevoli possono avvenire inaspettatamente. Successi lavorativi sono all’orizzonte, soprattutto per chi sostiene delle prove in vista della fine della primavera.

Vergine Le questioni amorose miglioreranno. Gennaio è stato un mese faticoso, ma ora le cose si stanno stabilizzando. Sul lavoro, se necessario, affidati a una persona competente per questioni legali.

Bilancia Il lavoro occupa gran parte della tua attenzione, portandoti a trascurare l’amore o a nutrire dubbi nella relazione. Se provieni da una separazione, potresti essere meno incline alle emozioni. Preparati a dimostrare il tuo valore entro il 14.

Scorpione Mercurio in opposizione rende il periodo complesso per questioni finanziarie e pratiche. Tuttavia, dopo il 14, la situazione migliorerà. In amore, tutto tace.

Sagittario Lasciati andare alle emozioni! Se c’è qualcuno che ricambia le tue attenzioni, non esitare a stargli vicino. Trovare soluzioni a problemi di vecchia data sarà più semplice.

Capricorno Marte opposto richiede cautela nelle relazioni, anche lavorative. Potrebbero verificarsi colpi bassi, ma saprai come reagire. In amore, sii paziente.

Acquario Non ami la routine; ora hai l’opportunità di dare vita a un progetto innovativo. Il consiglio è di spendere per ciò che ti interessa e ti gratifica, sia per necessità che per piacere.