StudioNews-Speciale Sanremo: tutto sulla quarta edizione

di Riccardo Manfredelli

Roma, 4 febbraio 2025 – Si rinnova per il quarto anno consecutivo l’appuntamento con StudioNews-Speciale Sanremo, il salotto giornalistico in collaborazione con l’agenzia di stampa Askanews, dedicato alla settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio, ogni giorno alle 13.30, Patrizia Barsotti accoglierà nel suo salotto musicale allestito presso gli studi di Casa Sanremo tantissimi ospiti: opinionisti, giornalisti, personaggi della politica e della cultura pop italiana e internazionale, pronti a commentare senza sconti ciò che accade sul palco dell’Ariston, spesso e volentieri specchio del cosiddetto Paese reale, dando idealmente il via alla marcia di avvicinamento ad ogni serata del Festival.

<<Il fatto di andare in onda tutti i giorni in coda alla conferenza stampa principale delle 12, ci permetterà di costruire delle puntate ancorate alla strettissima attualità festivaliera, e certamente non mancheranno curiosità dal backstage, presidiato dalla “vox populi” Alberto Nano, e le interviste esclusive ai cantanti in gara, con le inviate sul campo Serena Sartini e Alessandra Velluto, che nelle scorse edizioni tante soddisfazioni ci hanno regalato in termini di interazioni social>>. Così Patrizia Barsotti che, salutando con gratitudine il suo storico compagno di Festival Andrea Iannuzzi <<È impegnato in una nuova avventura professionale ma resta nei paraggi, quindi ci ha promesso delle incursioni>> è entusiasta di accogliere la cantautrice e produttrice Numa Palmer nel cast fisso diStudioNews-Speciale Sanremo: <<Sono felicissima di condividere questa nuova avventura in riviera con una grande amica>>, commenta, <<ma Numa è innanzitutto un’artista di grande cultura e sensibilità. Da voce insuperata della Self-Empowerment Music qual è, sono certa sarà in grado di portarci nelle profondità dei messaggi che gli artisti vorranno trasferire attraverso le loro canzoni. E chissà, magari qualcuna di queste, diventerà il nostro prossimo mantra>>.

StudioNews – Speciale Sanremo è in onda tutti i giorni, dal 10 al 15 febbraio 2025, alle 13.30 su AskaNews.it, TvWeb di CasaSanremo e CiaoUsa.Tv, unico programma del variegato palinsesto Casa Sanremo visibile anche dagli italiani all’estero:<<Questa é un’ulteriore medaglia al petto>>, conclude Barsotti, <<Il Festival di Sanremo fa parte, come la Nazionale di Calcio, del nostro patrimonio culturale. Un “imprinting” che ci portiamo dentro per sempre. Anche a chilometri di distanza. È bello celebrare questo rito collettivo anche con i nostri connazionali all’estero>>. Un rito collettivo che StudioNews non potrebbe celebrare senza la fiducia inscalfibile di Vincenzo Russolillo, patron di una Casa Sanremo ormai maggiorenne e che quest’anno ha scelto Bazr, il social commerce che ha rivoluzionato lo shopping online, come title sponsor.

Il racconto del Festival di Sanremo continua anche sui social StudioNews. “StudioNews-Speciale Sanremo è un programma di: Patrizia Barsotti. Scritto in collaborazione con: Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. Consulenza Giornalistica: Carlo Petroni.

Anche per l’edizione 2025, Patrizia Landini, Direttrice di AltroStile.net, tornerà con i suoi interventi, dedicati alla comunicazione evolutiva e al legame tra Sanremo, salute, arte e lo spettacolo, che nasce dalla passione e dal cuore.

Patrizia Landini sarà protagonista di tre puntate speciali di StudioNews-Speciale Sanremo durante la settimana del Festival, in cui affronterà temi attuali che uniscono espressione artistica, emozioni e benessere psico-fisico.