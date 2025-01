Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 gennaio 2025: Gemelli, problemi burocratici

Ariete Ritorna la voglia di metterti in gioco e affrontare nuove sfide. Sei disposto ad accettare situazioni che in passato avresti rifiutato. Se hai commesso errori, potrebbe essere utile consultare un esperto per risolverli. Nei prossimi giorni, cerca di mantenere la calma e gestire con prudenza anche le questioni di poco conto.

Toro È il momento di far comprendere agli altri il tuo valore. Spesso aiuti gli altri anche quando non è necessario; ora potrebbe essere utile lasciare che se la cavino da soli, per fargli apprezzare la tua importanza. Le stelle favoriscono i sentimenti, offrendo opportunità anche ai single.

Gemelli Potresti sentirti agitato a causa di problemi burocratici o legali. Saturno rallenta le tue ambizioni, richiedendo pazienza prima di raggiungere gli obiettivi. Giove nel segno è un punto di forza; febbraio porterà occasioni per vivere l’amore più intensamente e vedere le situazioni negative sotto una nuova luce.

Cancro La Luna in opposizione può causare instabilità emotiva. Sebbene tu sia generalmente comprensivo, l’inaffidabilità altrui potrebbe farti perdere la pazienza. È consigliabile rimandare discussioni o chiarimenti alla fine del mese, cercando nel frattempo di circondarti di calma e serenità.

Leone Giornata ideale per esprimere la tua creatività. Le tue capacità artistiche o professionali potrebbero emergere, portandoti riconoscimenti. Sii fiero di te stesso e delle tue competenze.

Vergine Una giornata tranquilla per concentrarti sul lavoro o su attività pratiche. Se ti organizzi bene, potresti fare progressi significativi. Attenzione a non stressarti troppo; concediti delle pause quando necessario.

Bilancia Le tue energie comunicative sono forti. Potresti essere in grado di convincere gli altri con le tue parole e ottenere ciò che desideri. Approfitta di questo slancio per avanzare proposte o chiarire situazioni in sospeso.

Scorpione Le emozioni potrebbero essere un po’ incerte. Evita decisioni impulsive e concentrati su attività che ti aiutano a rilassarti. Non prendertela se qualcosa non va secondo i piani; la pazienza sarà la tua alleata.

Sagittario Hai una grande voglia di affetto, ma prima di darlo dovresti riceverlo o aspettare il momento giusto per aspettartelo. Non forzare le situazioni; lascia che le cose accadano naturalmente.

Capricorno Potresti diffondere pessimismo senza reali motivazioni. Il tuo senso del “pericolo” potrebbe non essere coerente con la realtà. Cerca di vedere il lato positivo delle situazioni e non lasciarti abbattere da preoccupazioni infondate.

Acquario Grande emotività in arrivo, probabilmente legata a un evento previsto per l’inizio di febbraio. Anche se è presto per dire quanto sarà impattante, la tua volontà di far bene è forte. Evita di pensare troppo in anticipo e trova qualcosa da fare per distrarti.