Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 11 gennaio 2025: Pesci, Venere nel segno

Ariete I soldi non bastano mai in questo periodo anche perché, a breve, molti di voi dovranno fare delle spese importanti per questioni societarie o per sistemare qualche problema a casa. Nei progetti a breve scadenza dovrete cercare di avere un po’ di pazienza, ma ben presto le cose potrebbero evolvere per il meglio. In amore dovrete cercare di stringere i denti soprattutto in quelle relazioni un po’ complicate. Dal 4 febbraio avrete Venere dalla vostra parte e quindi le cose cambieranno in meglio. Attenti alle relazioni con persone del Cancro o della Bilancia, perché potrebbero essere molto conflittuali nel weekend.

Toro Ci sono delle questioni di tipo economico o personale che vi stanno creando dei grattacapi. Se ci sono dei problemi o delle questioni in sospeso. le stelle vi invitano a risolverle entro questo mese anche per evitare che possano aggravarsi. Nel lavoro potrebbero esserci persone che vi hanno promesso tanto e che non hanno mantenuto la loro promessa. Questo potrebbe avervi un po’ irritati. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco in attesa di giorni migliori.

Gemelli Con la Luna nel segno e tanti pianeti veloci dalla tua parte sarà più facile veder evolvere positivamente un progetto che vi stava a cuore oppure ottenere delle risposte positive ad alcune questioni che per voi sono cruciali. Coloro che in amore hanno vissuto una battuta d’arresto a dicembre, adesso potranno finalmente recuperare. Sia il mese di gennaio che quello di febbraio saranno vincenti in amore anche per coloro che stanno ancora cercando l’anima gemella, quindi datevi da fare.

Cancro Ci sono delle questioni legate al denaro o al lavoro che vi stanno causando tanti grattacapi. Andrà sicuramente meglio da giorno 28 quando avrete stelle più concilianti che vi aiuteranno a gestire proficuamente queste situazioni spinose. Secondo l’Oroscopo del giorno, Venere in aspetto positivo vi aiuterà a risolvere dei conflitti che si sono creati di recente con il partner o in famiglia. Coloro che hanno chiuso una storia da poco adesso potranno finalmente iniziare un nuovo percorso che alla lunga potrebbe risultare vincente.

Leone Le stelle vi spingono a riflettere sulle vostre ambizioni: cosa volete fare quest’anno? È un momento propizio per apportare cambiamenti significativi nella vostra vita professionale e privata, datevi da fare anche se magari il processo potrebbe risultare faticoso, ricordate però che se mai si inizia mai si arriverà! Anche in amore dovete fare chiarezza e capire cosa volete. Non temete di prendere l’iniziativa, la vostra determinazione sarà fondamentale per raggiungere il successo!

Vergine La giornata si presenta positiva e le stelle vi incoraggiano a fare un bilancio della situazione lavorativa: c’è sicuramente qualcosa da cambiare, o almeno da modificare, ma tutto sommato il 2024 è andato bene professionalmente parlando! Ora concentratevi su nuovi progetti e affrontate eventuali difficoltà con calma e pragmatismo. In ambito sentimentale non siate eccessivamente critici con il partner; pazienza e comprensione miglioreranno il rapporto!

Bilancia Le stelle vi invitano a essere più audaci nelle vostre decisioni, è il momento di cogliere nuove opportunità (soprattutto nel lavoro dove potrebbero giungere buone notizie) perciò tenete gli occhi aperti e fatevi guidare dall’istinto! In amore va tutto bene, continuate a dialogare in maniera armoniosa e calma con il partner in modo da mantenere questo bel clima che si è creato. Se siete single, invece, fareste bene ad essere più intraprendenti per conoscere nuove persone.

Scorpione Questa giornata potrebbe presentare sfide che richiederanno determinazione e anche spirito di sacrificio: opportunità significative si profilano sul lavoro ma la pazienza sarà fondamentale, dovrete tenere duro e insistere perché vi aspetta qualcosa di molto interessante… In ambito sentimentale evitate di chiudervi in voi stessi; una comunicazione aperta con il partner renderà il legame migliore e più forte. Per i single è consigliabile cercare distrazioni e non forzare nuovi incontri!

Sagittario La vostra energia e il desiderio di avventura saranno in primo piano, non soffocatelo e dategli spazio! Sul lavoro, inoltre, potreste essere coinvolti in progetti stimolanti che vi metteranno entusiasmo, motivazione e tutto ciò che di positivo ci può essere! In amore l’onestà e la trasparenza con il partner favoriranno una relazione armoniosa mentre i single potrebbero incontrare persone affini durante attività sociali. In sostanza questo è un periodo fortunato, sereno e anche propizio quindi vivetelo al meglio e non auto sabotatevi!

Capricorno La determinazione sarà la vostra alleata nel perseguire obiettivi personali e professionali quindi, come per gli amici del Sagittario, l’invito è di continuare così! In ambito lavorativo le stelle favoriscono il successo nei progetti intrapresi, soprattutto quelli costruiti meglio e maggiormente ambiziosi. La vostra dedizione sarà apprezzata e ricambiata. In amore dedicate tempo al partner e ai vostri cari, è il classico “tempo di qualità” che però è fondamentale in ogni rapporto.

Acquario Continuate su questa strada, state credendo molto nei vostri progetti e i risultati sicuramente arriveranno. Sul lavoro sarà la creatività a farvi vincere, portando a opportunità di crescita e occasioni di visibilità. In ambito sentimentale l’apertura mentale e la comunicazione sincera con il partner contribuiranno a una relazione equilibrata e ancora migliore, sebbene comunque le cose stiano andando bene. I single, invece, potrebbero attrarre persone interessanti con la loro originalità…