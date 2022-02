Oroscopo Paolo Fox di Giovedì 10 Febbraio 2022: Pesci frenetico

Ariete La Luna in aspetto positivo in queste 24 ore vi darà la possibilità di fare cose interessanti. Anche in amore tra giovedì e venerdì avrete i favori delle stelle. In ambito professionale invece fate attenzione alle spese eccessive. Avete molto energia e sarete in grado di fare più cose insieme; cercate però di non strafare e prendervi anche cura di voi stessi.

Toro Cercate di guardarvi intorno perché già da oggi sarà possibile fare incontri interessanti. Mercurio in transito a partire dal giorno 14 suggerisce ancora prudenza in ambito economico e finanziario. Per quanto riguarda la vostra salute psicofisica cercate di riposarvi ed eliminare la fatica. Tutto questo vi servirà a mantenere la mente lucida.

Gemelli Cercate di non alimentare le polemiche in amore, soprattutto se avete già discusso negli ultimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario mantenere la calma ed agire con cautela.

Cancro In amore l’astrologo consiglia di non creare inutili polemiche, prendete tempo se dovete risolvere una questione. Per quanto riguarda il lavoro non sono tutti dalla vostra parte per cui muovetevi con attenzione e pensate bene alle vostre mosse prima di agire.

Leone Queste stelle invitano alla prudenza perché se perdete la pazienza potreste essere molto incisivi e taglienti, magari dire qualcosa di cui poi potreste pentirvi. Per quanto riguarda la sfera professionale presto arriveranno le risposte che state aspettando.

Vergine Nelle prossime ore con la Luna in aspetto favorevole nel segno, i cuori solitari avranno maggiori opportunità di successo. Per quanto riguarda il lavoro in genere detestate fare cose ripetitive e ultimamente avete avuto qualcosa da ridire con capi e colleghi.

Bilancia In amore e nelle relazioni con gli altri cercate di mantenere la calma e di prediligere dialogo e confronto. Per quanto riguarda il lavoro non demordete perché le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. I vostri sforzi e il vostro impegno saranno ripagati.

Scorpione Questa parte del mese di Febbraio è interessante perché favorisce nuovi progetti lavorativi. In amore se avete una persona nel cuore questa è la giornata migliore per progettare qualcosa di bello insieme da fare magari nel weekend o per San Valentino.

Sagittario Questo giovedì lascia spazio all’amore per cui cercate di sfruttare questa giornata. Per quanto riguarda l’ambito professionale sono arrivo preziose novità per il futuro. Siate ottimisti e non abbattetevi!

Capricorno Per voi si prospetta una giornata utile per i sentimenti per cui non rimandate nulla al fine settimana. Se avete un’attività in proprio sarà possibile ottenere le soddisfazioni che attendete da tempo.

Acquario Secondo l’astrologo in amore aumenta l’ottimismo dato che finalmente la Luna non è più contraria. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle chiamate importanti, non perdetevi d’animo!