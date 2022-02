Oroscopo Paolo Fox di Venerdì 11 Febbraio 2022: Vergine stressata

Ariete Queste giornate per l’Ariete sono particolari, mettiamo in guardia tutti coloro che hanno un problema d’amore perché questo fine settimana per vari motivi riporta in auge le differenze di un rapporto. Magari voi amate tanto una persona ma qualche baruffa può nascere; non è che questo sia un periodo critico a livelli esagerati però sapete che quando c’è qualcosa che non va non passato sopra alle cose e fate notare al partner tutto quello che non funziona!

Toro Il segno del Toro deve cercare solidità in amore; se c’è già una bella storia questa è un Oroscopo che porta lontano. Resta sempre questa lieve problematica dei soldi, soprattutto se ci sono state molte spese per la casa e ristrutturazioni, qualche blocco insomma. Discussioni non mancano ma importante è sapere che nuovo transito di Giove protegge e questo anche nei prossimi mesi.

Gemelli Il segno dei Gemelli dovrebbe avere qualche cosa in più da ridire; avevamo parlato qualche giorno fa di una sorta di lontananza che in questo periodo sentite tra voi e qualcuno che comanda. Pensiamo ai liberi professionisti che sono lontani da un’azienda o impossibilitati a fare certe cose prima di Maggio. Ci può decidere sul vostro futuro sembra assente. Pensiamo anche ai lavoratori dipendenti che hanno qualche rimostranza da fare. Giove dissonante può portare divergenze; comunque in questo momento ricordiamo che l’amore è importante, lo potete riconquistare nel fine settimana.

Cancro Il segno del Cancro è quasi fuori da quella sorta di agitazione, tensione che è stata una dominante dell’autunno dell’anno scorso; il periodo invita a ritrovare un po’ di tranquillità interiore; dovete mostrarvi più positivi. Per quanto riguarda i sentimenti avete bisogno di conferme, e quindi anche se state accanto ad una persona piacevole è probabile che voi abbiate rimesso in discussione tante cose. Coloro che hanno chiuso un lavoro ora sono un po’ indecisi, nervosi e stanno cercando qualcosa di più o aspettano chiamate.

Leone Leone in questo fine settimana può dare spazio alla grande passionalità che possiede innata. Ricordiamo che questo è un segno molto generoso solo con chi riconosce i suoi meriti! Quindi chi ha a che fare con un Leone deve ricordarsi ogni tanto di amarlo come si deve e un pochino anche di adularlo. Voi che cercate sempre l’attenzione degli altri in questo fine settimana potrete trovarla anche perché queste stelle parlano di un fascino particolare pure se resta ancora un po’ di agitazione per vicende di lavoro o personali.

Vergine Noi crediamo che i nativi Vergine da mercoledì siano sottoposti a grande stress, siano un pochino indecisi o abbiano vissuto qualche momento di scontentezza che bisogna cercare di superare. Per fortuna sabato e domenica saranno giornate migliori, diverso il discorso di chi si è dato talmente tanto da fare nel corso delle ultime due settimane che adesso è davvero smarrito. Pure i nati sotto il segno della Vergine che fanno della logica il baluardo della propria esistenza ogni tanto possono sentirsi confusi.

Bilancia La Bilancia in questo venerdì dovrebbe cercare di mettere in chiaro tutte le cose rimaste in sospeso; e diciamo questo perché se in amore c’è qualcosa che non va o magari sul lavoro ci sono stati problemi bisogna riparare al danno. Addirittura qualcuno ha riversato questi fastidi nella coppia! Sabato e domenica saranno giornate pesanti ecco perché oggi conviene fare piazza pulita di tutto quello che non funziona. Anche da questa sera se si sente che aumenta l’agitazione sarà bene cercare di scivolare le cose addosso, da Marzo avrete le idee più chiare!

Scorpione Lo Scorpione dovrebbe prepararsi a vivere un fine settimana da batticuore. Ci auguriamo che voi stiate al gioco perché questo cielo tra sabato e domenica parlate di sensazioni ritrovate, di emozioni importanti, di stelle che confortano e portano lontano. Inoltre con Mercurio e Venere attivi non escludiamo che proprio tra sabato e domenica ci sia un grande riscontro le emozioni del cuore. Gli Scorpione vincono in un periodo che è importante anche per stabilire meglio il proprio futuro!

Sagittario Ancora per oggi ci vuole un po’ di pazienza e lo diciamo in modo particolare a tutti coloro che da mercoledì hanno vissuto una crisi o vissuto un momento di disagio. Sabato e domenica sono delle giornate un po’ tranquille, ora è vero che il Sagittario riesce a trovare il positivo anche nelle situazioni più pesanti però quando ci sono troppi stimoli ci sono troppe complicazioni. E’ inevitabile che anche i più forti si prendano una pausa di relax, cercate di dormire meglio perché negli ultimi due giorni avete dormito male!

Capricorno Capricorno molto nervoso, fine settimana strano, se si sono aperte delle dispute nel lavoro sappiate che entro Aprile ci saranno delle buone risposte o un accomodamento. Da Maggio in poi tutto questo è più difficile. Ecco perché spingiamo i Capricorno che di solito sono un po’ lenti nell’agire a invertire la rotta e a cercare delle soluzioni al più presto. Nonostante l’amore sia protetto da una buona Venere in questo fine settimana potrebbe nascere qualche momento di apatia.

Acquario L’Acquario deve impegnarsi e soprattutto anche cercare delle stimolanti relazioni in particolare se l’atmosfera è stagnante o se si ripetono ciclicamente sempre le stesse cose. Il transito di Urano è dissonante da qualche tempo e quindi molti stanno pensando di vivere qualcosa di nuovo ma non sanno bene cosa fare. Le esigenze cambiano e spesso si cambia anche dentro!