Oroscopo Paolo Fox di Sabato 12 Febbraio 2022: Gemelli nervoso

Ariete L’Ariete tra oggi e domani sarà molto nervoso quindi qui bisogna capire chi avete attorno. Se lavorate nel fine settimana potreste trovare intollerante una persona o provare insofferenza per qualcuno che vi rompe le scatole; l’Ariete è governato da Marte e quindi le cose non le manda a dire in genere. In questo fine settimana sarete spinti ad essere molto sinceri: cercate di non fare errori di diplomazia.

Toro Per il Toro questo fine settimana parla d’amore e l’astrologo si augura che si tratti di una persona di riferimento perché tra sabato e domenica le stelle premiano proprio chi vuole ritrovare in un abbraccio, in una relazione le sensazioni più vere. L’amore resta quindi un punto di riferimento e nella confusione generale può essere davvero fonte di stabilità.

Gemelli I gemelli sono piuttosto nervosi perché di recente manca un contatto con un capo; in questo periodo se state facendo delle cose bene perché siete bravi potrebbe esserci qualcuno che non riconosce i vostri meriti; alcuni dipendenti sono senza un riferimento e in questi giorni stanno cercando di capire come muoversi in vista del futuro; altri potrebbero anche minacciare una vertenza se qualcosa non va. I sentimenti sono premiati ma l’astrologo ricorda a quelli che non sono soli che sarà marzo il mese più attivi.

Cancro I nati sotto il segno del Cancro oggi sono sensibili come una corda di violino è il perché è spiegato dalla Luna che attraversa questo segno zodiacale; il pallido astro rimette in gioco tutte le grandi pulsioni e passioni di questi segno. Voi siete capaci di provare grandi emozioni ma anche rabbia, siete capaci di essere molto generosi ma anche a volte un po’ rancorosi dipende dalle persone che incontrate. In questo periodo ci sono alcuni che non si riconoscono più in una società che sta cambiando.

Leone Il segno zodiacale del Leone deve fare buon viso a cattivo gioco; se ogni tanto ci sono delle perplessità o magari si incontrano delle persone strane ricordate che voi siete superiori a tutti! Le difficoltà non sono mancate anche coloro che hanno cambiato lavoro dallo scorso anno hanno dovuto interrompere una situazione ma adesso sono soddisfatti perché sono riusciti a superare i problemi con grande forza. Per il Leone è garanzia di successo il suo orgoglio.

Vergine Il segno della Vergine tra mercoledì e venerdì ha vissuto una grande fatica in tutto; c’è da superare un intoppo o una incertezza; in questo fine settimana si può vivere qualcosa di meglio. Queste 48 ore possono portare un piccolo successo personale oppure finalmente dopo tante preoccupazioni si apre la finestra dell’amore: un amore importante baciato da Venere.

Bilancia Oggi se avete rapporti con Ariete, Capricorno e Cancro bisogna stare attenti; in questo fine settimana molti resteranno in silenzio assorti nei loro pensieri. A volte capita soprattutto per quanto riguarda il lavoro di vivere momenti di riflessione. Adesso dovete recuperare stabilità.

Scorpione Un fine settimana interessante quello che si prospetta per il segno dello Scorpione, adesso bisogna solo trovare la persona giusta con cui trascorrerlo perché tra oggi e domani abbiamo Luna e Giove favorevoli. Se ci sono stati momenti pesanti in amore, tra oggi e domani si torna tranquilli. Favoriti gli incontri!

Sagittario Siete in attesa di fare qualcosa di nuovo, è proprio in primavera infatti che nascono i progetti più belli. Adesso stato pensando ad un cambiamento da attuare a medio termine, l’amore è piuttosto tranquillo anche se non ci sono stelle particolarmente passionali forse perché vi state dedicando a tutto il resto.

Capricorno Oggi siete un pochino pensierosi anche se siete tra i segni più forti e determinati dello zodiaco; molti dicono che voi siete una roccia ma anche le rocce possono essere scalfite. E’ come se doveste ripararvi da una forte tensione circostante o magari semplicemente avere bisogno di starvene per conto vostro e riflettere.

Acquario Inizia ad intravedersi una primavera importante, spesso i vostri desideri sono legati alla giornata; alcuni Acquario in un’unica giornata possono pensare di fare mille cose e poi il giorno dopo cambiare idea. Fa parte del vostra vita vivere sempre in maniera intensa le emozioni. In questo fine settimana le stelle aumentano la necessità di vivere qualcosa di originale anche in amore.