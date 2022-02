Inter, la trasferta a Napoli è il vero match scudetto

Sembra non finire mai. Di partita in partita, l’asticella delle difficoltà pare continuamente alzarsi. L’Inter di Febbraio continua ancora una volta ad affrontare incontri importanti. Ha iniziato la ripresa del campionato con il Derby della Madonnina, dominato per grandi tratti, ma poi perso per eccesso di arroganza. Una partita che potenzialmente ha aperto nuovamente il discorso scudetto, ma che ancora vede i nerazzurri primi in classifica.

Dopo il Milan, si è passati subito al match di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho, al suo primo ritorno al Meazza contro la sua ex squadra. Contro la lupa c’è stata una prova di forza necessaria per ristabilire le convinzioni e la tranquillità nell’ambiente nerazzurro. Ma adesso la partita che potrebbe dare davvero un’importante sferzata all’andatura di questo campionato è la trasferta a Napoli, in programma domani sera alle 18:00.

Una partita da non perdere

L’Inter attualmente può ancora contare su un punto di vantaggio sia sul Milan che sui partenopei, oltre alla gara contro il Bologna da recuperare. La partita di domani quindi potrebbe far cambiare l’ordine delle prime tre posizioni, e darebbe la scossa ad un campionato che prima della sosta sembrava ormai deciso. Ad Inzaghi adesso il compito di affrontare la sfida al Maradona con la massima attenzione e cura nei dettagli. La strategia di concedere del riposo ai suoi titolarissimi contro la Roma potrebbe essere la carta vincente sulla quale poter scommettere.

D’altra parte, il Napoli di Spalletti ha dalla sua un’intera settimana di preparazione a questo scontro così cruciale. Essendo usciti anzi tempo dalla Coppa Italia, l’allenatore toscano avrà istruito i suoi a dovere per limitare il più possibile il gioco orchestrale dei nerazzurri. Sicuramente il mettere uno o più attaccanti in pressione su Brozovic e Calhanoglu darà molto fastidio ai nerazzurri, quindi occhio alla posizione di Insigne e Zielinski.

Probabili formazioni

QUI NAPOLI – Spalletti potrà finalmente contare sulla sua squadra al completo. In porta confermato Ospina con Rrahmani e Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d’Africa, pronti a sostenerlo; sui lati Di Lorenzo e Mario Rui partono titolari. Centrocampo a due di tanta qualità che vede come interpreti Fabian Ruiz e Lobotka. Sulla trequarti confermati Insigne e Zielinski insieme a Matteo Politano, il quale sostituirà per un bel po’ di tempo l’infortunato Lozano. Peso dell’attacco tutto sulle spalle di Oshimen versione Mask, che proprio contro l’Inter si era procurato le lesioni agli zigomi e l’orbita.

QUI INTER – I nerazzurri decidono di giocare con i titolarissimi. In porta Handanovic e in difesa Skriniar, De Vrij e Di Marco, unica new entry a causa dell’infortunio di Bastoni contro la Roma. Esterni occupati dall’ormai insostituibile Perisic e da Dumfries. Brozovic avrà come al solito le chiavi del centrocampo, affiancato da Barella e Calhanoglu. Dzeko e Lautaro Martinez completano la formazione di un Inter che punta a non perdere la vetta della classifica.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi